Gobierno pide a turistas reprogramar sus viajes a Acapulco

El Gobierno de Acapulco exhorta a turistas a reprogramar sus viajes a este destino de playa, porque actualmente las actividades recreativas están suspendidas por la emergencia sanitaria de COVID-19.



Acapulco concentra el mayor número de población en Guerrero y consecuentemente es el epicentro de la pandemia con más de la mitad de infectados y decesos por el nuevo Coronavirus, por esta razón no existen las condiciones sanitarias para atender a los visitantes, dijo el secretario de Turismo, José Luis Basilio Talavera.



El funcionario dijo que el Gobierno de Acapulco encabezado por la alcaldesa Adela Román Ocampo, trabaja arduamente para frenar los contagios, porque lo más importante es cuidar la salud y preservar la vida de residentes y visitantes, pero también es importante reactivar la economía para poder garantizar el bienestar de la gente, por eso la lucha para superar la epidemia lo antes pronto posible.



Añadió que las playas, hoteles, restaurantes, parques temáticos y los puntos de atracción turística están cerrados, y es posible que a partir del próximo mes se reabran gradualmente algunas actividades, todo depende de la participación y comportamiento de las personas para frenar contagios.



El funcionario municipal pidió a los turistas reprogramar sus viajes a Acapulco, y cuando se tengan mejores condiciones sanitarias recibirlos para darles la atención que merecen, con protocolos que garanticen la salud de prestadores de servicios, visitantes y las familias de todos.



Basilio Talavera explicó que Guerrero se mantiene en color rojo dentro del semáforo epidemiológico, razón por la que ’hay que mantener las medidas preventivas instruidas por la presidenta municipal Adela Román Ocampo, quien se preocupa por la salud de la ciudadanía y visitantes’.



Asimismo, reiteró que se han sostenido diversas pláticas, mediante videoconferencias, con grupos operadores y turistas a quienes se les ha recalcado que no son los mejores tiempos para venir a vacacionar, debido al problema sanitario que se atraviesa, no solo en el estado de Guerrero, sino en diversas partes del territorio nacional y el mundo.



José Luis Basilio comentó que cuando haya condiciones se establecerán nuevos mecanismos sanitarios y promociones para la reapertura de las actividades turísticas en el puerto, en tanto, pidió a los residentes evitar salir de sus casas y permanecer en confinamiento voluntario.



Finalmente, remarcó que el Ayuntamiento de Acapulco realiza diversas acciones de prevención e higiene, desinfectando espacios públicos en la franja turística, plazas públicas, mercados de artesanías, centros de abasto y terminales de autobuses.