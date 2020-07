Gobierno preparado para reactivación en Guerrero: Astudillo

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 1 de julio de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores confió en que este miércoles a las seis de la tarde el color del semáforo de riesgo epidemiológico cambie de rojo a naranja para reactivar algunas actividades no esenciales a partir del jueves.



Indicó que el próximo seis de julio comienza el periodo vacacional de los trabajadores del gobierno estatal, pero se harán adecuaciones para continuar cuidando de su salud.



’Es preferible que el gobierno adelgace lo máximo, y esto lo platiqué hoy con algunos diputados y también con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, aparte de la reactivación que vamos a tener a partir del día jueves, pero también es muy importante que en este momento, que el contagio no para, las vacaciones se hagan vacaciones’, expuso durante su mensaje este mediodía en la actualización de cifras de la pandemia.



Añadió que en la reactivación de algunas actividades a partir del próximo jueves, los gobiernos municipales y el estatal están preparados y en coordinación.



Durante la transmisión, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán informó que los módulos para la realización de pruebas de Covid 19, instalados tanto en Acapulco como en Chilpancingo, podrán moverse a otras partes de la entidad cuando se requiera.



Afirmó que las tareas preventivas no sólo son responsabilidad de los gobiernos, pues la pandemia obliga a las familias a tomar medidas para evitar contagiarse. Antes, el gobernador Héctor Astudillo envió una felicitación a los ingenieros al ser hoy el Día del Ingeniero Civil.

Fuente: Quadratín