Gobierno presenta Política Nacional de Vacunación contra covid-19

Ciudad de México, a 24 de diciembre.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, presentó la Política Nacional de Vacunación contra el covid-19, en el cual se destaca que quienes tendrán prioridad para recibir la vacuna serán personal médico y población de riesgo.



Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario informó los pasos a seguir en el proceso para la vacunación de la población mexicana, reiterando que ésta será universal y gratuita.



En la presentación estuvieron presentes Jorge Alcocer, secretario de Salud y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.



El secretario de Salud destacó que, de 51 proyectos candidatos para la vacuna, sólo 13 se encuentran en Fase 3, desarrolladas durante un plazo de 10 meses. Alcocer recordó que la vacuna no significa el fin de la pandemia, pues el medicamento es sólo una de las medidas de prevención contra el coronavirus



Grupos prioritarios

Por su parte, López-Gatell informó que a través de esta estrategia se busca vacunar alrededor del 75 por ciento de la población de 16 años en adelante y así, reducir las muertes por covid-19. Además, se presentarán prioridades de acuerdo al grupo de edad.



Trabajadores de salud

Personas de 80 y más años

Personas de 70 a 79

Personas de 60 a 69

Personas de 50 a 59

Personas de 40 a 49



Población menor de 40 años



El funcionario comentó que este escenario permite tener ’nuevos horizontes de esperanza’, no sólo a México, sino a todo el mundo. Además, espera que las primeras dosis lleguen al país durante la tercera semana de diciembre.



La Secretaría de Salud prevé completar la cobertura nacional de vacunación hasta el 2021, pues aunque los procesos iniciarán este año, no se culminará sino hasta finales del siguiente.



’Se contempla alcanzar cobertura al final de 2021, todo 2021 estaremos trabajando conforme vayan apareciendo las distintas vacunas. Existen 12 por el momento, México tiene contratos con tres, pero aparecerán otras y conforme aparezcan habrá oportunidades para diversificar la vacuna, pero también ampliar la capacidad de adquisición’, indicó López-Gatell.

Fases de la vacunación

El plan de vacunación se llevará a cabo por cinco etapas, en las que se buscará inocular a los diversos grupos poblacionales por edad. Además, se enviarán 250 dosis en diciembre, para enero y febrero se hará el envío de un millón más cada mes, y en abril se aumentará a 12 millones.



Primera etapa

La primera etapa estará comprendida desde el 10 de diciembre y culminará en febrero de 2021. Una vez que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) apruebe la vacuna en Estados Unidos, el proyecto de Pfizer será enviado a México para su análisis y revisión por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



’En pocas palabras: tenemos acceso a la vacuna, depende de nosotros si la aprobamos o no, tenemos acceso garantizado y firmado’, destacó el canciller Ebrard.

La aprobación de la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos facilitará el análisis de la Cofepris, para que en los penúltimos días de este mes comience a aplicarse en a población. Con la ayuda de las Fuerzas Armadas se ha dispuesto que el primer embarque de 250 mil dosis, que serán utilizadas en el primer segmento, es decir, en el personal de salud.



Segunda etapa

Será de febrero del 2021 a abril de ese año. En este tiempo se vacunará al personal de salud restante y apersonas de 60 o más años.



Tercera etapa

Se comprenderá en el periodo de abril a mayo del siguiente año, durante el cual se inoculará a personas de entre 50 y 59 años.



Cuarta etapa

Se llevará a cabo durante mayo y culminará en junio del 2021. En ella, la vacuna se aplicará a la población de entre 40 y 49 años.



Quinta etapa

Comenzará en junio y terminará en marzo, tiempo en el que la vacuna será aplicada a la población restante.







De igual forma, ya se han dispuesto dos sitios iniciales para la aplicación de las vacunas, más otros dos adicionales para cubrir la zona centro, norte, suroriente y occidente, uno de los cuales estará en Coahuila.



Para el medicamento de Pfizer se tienen contemplados 125 mil esquemas, los cuales se aplicarían entre diciembre de 2020 y el inicio de 2021. Recordó que el gobierno mexicano realizó un contrato de compra de 34 millones y se requieren dos dosis, que deben aplicarse con 21 días de diferencia entre éstas.



’El embarque original de 250 hará una mayor seguridad, lo separamos en dos. Sin embargo, por la buena relación con Pfizer ya tenemos la posibilidad que tengamos embarques subsecuentes conforme se vayan necesitando’, aseguró el subsecretario.

Asimismo, resaltó que la campaña va dirigida a sensibilizar el manejo de la vacuna, informar sobre los detalles relevantes, hacer un llamado a la acción y dar a conocer el progreso adquisición de vacunas, así como del control de la epidemia en general.



El plan de vacunación irá de la mano con la búsqueda de tratamientos para combatir el covid-19 en personas que ya se hayan infectado, informó el secretario de Relaciones Exteriores. Entre estos medicamentos se encuentra el remdesivir, así como contactos para traer de Corea del Sur y Alemania una lista de cinco tratamientos más.



López-Gatell adelantó ayer que Alcocer Varela convocará a una reunión extraordinaria el miércoles con el Consejo Nacional de Salud, donde participan todos los secretarios de Salud del país, para discutir con ellos la política nacional de vacunación.



BCS y NL alistan red ultra fría para vacuna anticovid

Algunos estados como Baja California Sur y Nuevo León han decidido construir una red ultra fría, previo a la llegada de la vacunas contra el covid-19 a México, algunas de las cuales requieren una red de este tipo para preservarse y contribuir a su correcto manejo, transporte y distribución, garantizando así su adecuada inmunogenicidad.



El secretario de Salud en Baja California Sur, Víctor George Flores, informó que el gobierno estatal estableció una moderna y funcional red de frío en el almacén general de la Secretaría de Salud, a fin de que el inmueble tenga las condiciones adecuadas para recibir la vacuna contra el covid-19.



Por su parte, Nuevo León anunció que será el primer estado del país en contar con ultra congeladores para almacenar la vacuna contra el covid-19 desarrollada por la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer, informó el gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón, quien señaló que la empresa de origen danés Danfoss donará a su administración los refrigeradores especiales.