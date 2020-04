GOBIERNO RECONOCE DESPLOME DE LA ECONOMÍA Y NO ACTÚA EN CONSECUENCIA: MAURICIO KURI



El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), Mauricio Kuri González, acusó al gobierno federal de no actuar ante el desplome de la economía nacional y que acepta en un decrecimiento de -3.9 por ciento, y urgió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a reagendar la reunión que estaba programada para este jueves en el Senado, con el fin de abordar temas exclusivos para atender la pandemia por el Covid-19.



’Ya hasta el gobierno reconoce el desplome de la economía: ubica la caída hasta en -3.9%. Pero no hace nada. Hace dos semanas presentamos soluciones. Urgimos a la JUCOPO a agendar la reunión que canceló hoy y aprobar un rescate sanitario y económico’, publicaron las senadoras y los senadores del PAN en su cuenta oficial de Twitter.



En un video que acompaña la publicación, el coordinador panista reiteró que es urgente salir a rescatar la economía de los mexicanos, para lo cual, insistió, el GPPAN ha hecho 4 propuestas puntuales:



1.- Apoyar con 3 mil 207 pesos mensuales, durante 3 meses, a quienes ganen un salario mínimo.



2.- Otorgar también 3 mil 207 pesos al mes, durante el mismo periodo, a quienes trabajen por cuenta propia o que no cuenten con un empleo formal.



3.- Apoyar con 27 mil 500 pesos al mes, durante 3 meses, a microempresarios para pagar nómina y renta, y así puedan pagar y no litigar, y



4.- Brindar estímulos fiscales y declarar una moratoria fiscal.



En el tema de salud, abundó, la bancada panista ha propuesto al gobierno federal:



1.- Reconvertir al Sector Salud, para contar con mayores espacios, con el fin de atender a los enfermos, y



2.- Reorientar el presupuesto federal para la compra de respiradores y equipo Covid-19, y dotar de mayor presupuesto a los estados para curar a los contagiados.



Finalmente, insistió en no frenar las labores del Senado y seguir trabajando a distancia haciendo uso de la tecnología, para aprobar los temas que son fundamentales para el país en estos momentos.



’No podemos permitir que se sigan cometiendo errores costosísimos para el país. Esperemos que esta vez sí nos escuchen, por el bien de México’, sostuvo.