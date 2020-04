Gobierno se prepara ante eventual etapa álgida del COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno Federal alista un plan emergente para atender un posible escenario de propagación del COVID-19.



Expuso que, con integrantes del Ejército, de la Marina y del gabinete, se trabaja en la elaboración del Plan DN-III y el acopio de recursos suficientes para contratar médicos, equipo y medicamentos para hacer frente a la pandemia.



Indicó que para esta emergencia sanitaria la Fuerzas Armadas podrán hacer uso de todos los recursos materiales, como aviones y helicópteros.



Informó que el jueves, tras una reunión en Palacio Nacional con el gabinete legal y ampliado, se trazaron las bases para atender la emergencia en una primera etapa, que consiste en el acopio de recursos humanos y financieros.



Adelantó que el lunes se reunirán otra vez los funcionarios públicos para delinear el plan emergente.



"Estamos haciendo acopio de recursos en lo económico, tenemos médicos, especialistas, tenemos centros de salud, hospitales, las camas que se necesitan porque se trabaja de manera coordinada", apuntó el mandatario federal en un mensaje a médicos y cuerpo médico que acudió a la inauguración del hospital rural de Tlaxiaco.



"Anoche (jueves), a las diez de la noche, terminamos una reunión de preparación para que no nos agarre un posible brote sin preparación suficiente, ya estamos trabajando en eso", abundó.



Ante las críticas que ha recibido por medidas supuestamente insuficientes que ha adoptado ante la propagación de la pandemia, el mandatario federal argumentó que él no atemorizará a la población ya que eso puede afectar a la economía de los mexicanos.



"Yo no voy a alarmar a la gente porque no sólo es la epidemia, que desde luego tenemos que cuidar para que no se enfermen los mexicanos y mucho menos pierdan la vida, eso es algo fundamental, cuidar a la gente, pero también tenemos que pensar en que no se exagere porque nos afecta en la economía", expuso.



Criticó que dirigentes de partidos políticos, legisladores incluso periodistas se lancen contra el gobierno y afirmen que carece de una estrategia para combatir la enfermedad.



Reiteró que son los grupos conservadores los que quisieran que tomara una decisión precipitada sin medir las consecuencias.



"No es para que un diputado, senador, dirigentes de los partidos, columnistas o presentadores de radio y televisión estén convertidos en expertos opinando de que está mal la estrategia o cerrar las fronteras y cerrar el país y que quede desierto México ¿Desde ahora? No, eso nos lo van a ir recomendando los especialistas", aseveró.



López Obrador comentó que para que la población esté comunicada el Sistema Público de Radiodifusión tendrá que transmitir las conferencias matutinas donde se expondrán las fases de la enfermedad y los cuidados que se deben tener.



Exhortó a los concesionarios a que se unan a este plan a fin de que los mexicanos tengan información oportuna y clara.



