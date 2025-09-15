Gobierno de Delfina Gómez invierte 55 mdp en educación en Texcoco



TEXCOCO, Estado de México, 11 de septiembre de 2025.– En el marco del 50 aniversario de la Escuela Normal de Texcoco, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció una inversión de 55 millones de pesos destinada a fortalecer la infraestructura y el equipamiento educativo en el municipio.



Del monto total, 30 millones se aplicaron en obras de construcción y rehabilitación, y 25 millones en mobiliario y equipo para planteles de educación básica.



’Como maestra, tengo la profunda convicción de que para mejorar las condiciones sociales tenemos que invertir en educación con oportunidad y con eficiencia’, señaló la Gobernadora.



Durante la ceremonia, la mandataria entregó un nuevo camión escolar conocido como ’El Oso’, en sustitución del histórico vehículo que durante décadas trasladó a estudiantes normalistas. El autobús original será restaurado y adaptado como biblioteca-cafetería, un espacio innovador que conservará la memoria de generaciones y servirá a la comunidad estudiantil.



’Es un nuevo camión, que sé que les va a ayudar mucho; un regalo en estos 50 años. Y El Oso original se va a adecuar para que sea una biblioteca-cafetería para que los jóvenes lo disfruten mucho’, agregó Gómez Álvarez.



La Gobernadora recordó que en 2024 se destinaron 9.2 millones de pesos a la Normal y a su preparatoria anexa para la construcción de aulas, sanitarios, laboratorios, escaleras y espacios deportivos, lo que refleja la continuidad de la inversión educativa en la región.



Asimismo, refrendó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana, modelo humanista e inclusivo que coloca a la comunidad en el centro del proceso formativo y reconoce a maestras y maestros como agentes de transformación social.



El acto conmemorativo reunió a autoridades estatales y municipales, representantes educativos, sindicales y legislativos, así como a egresados y estudiantes de distintas generaciones, quienes celebraron medio siglo de historia y aportaciones de la Escuela Normal de Texcoco.