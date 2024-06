Gobierno de Ecatepec tendrá funcionarios de territorio, anuncia Azucena Cisneros

Ecatepec, Méx.-Ante vecinos de la colonia La Estrella, la presidenta municipal electa, Azucena Cisneros Coss, afirmó que su gobierno tendrá funcionarios de territorio, con la misión de servir a la gente, para que sean su fortaleza, y garantizar un cambio radical, no solo administrativo.



Tras agradecer la confianza de la gente en las urnas el 2 de junio, subrayó que se mostró un gran nivel de conciencia de las y los ciudadanos que pudieron diferenciar qué es Morena y se manifestaron por una verdadera transformación pero con honestidad.



Enfatizó que un representante popular cuya labor sea el trabajo legislativo no puede limitarse solo a eso, tiene que estar en la calle, como ella lo hizo durante casi seis años como diputada local de Ecatepec porque ahí se palpan las necesidades, los problemas y el sentir de la comunidad.



Y ahora como presidenta municipal electa ya regresó a las calles, y se mantendrá en territorio a partir de que entre en funciones el 1 de enero, igual que los funcionarios.



’El gobierno debe convertirse en una fortaleza, lo que necesitamos son funcionarios en la calle, con ningún otro interés que no sea el de la gente, de levantar y transformar al municipio’.



Junto a su compañero, el diputado local Camilo Murillo reconoció que se ha convertido en un gran vínculo con la comunidad para construir el movimiento de la transformación y con quien continuará de la mano para seguir apoyando a los ciudadanos.



Azucena Cisneros indicó que a partir del 2025 se bajará el poder al pueblo, y el gobierno atenderá a todos, sin distingo pero se requiere unificar a todas las fuerzas para avanzar en el rezago que hay.



En este sentido, puntualizó que el tema del agua tendrá la prioridad presupuestal, y como presidenta municipal estará en la calle para supervisar que las cosas se hagan, porque ’ya no hay manera de fallar al pueblo’.



También se enfocará en la recuperación de espacios públicos, calles, parques y habrá centros de recreación para las familias, así como atención al problema de inseguridad.



’Será un cambio radical, no administrativo, porque la ciudadanía pide un cambio y transformación profunda en Ecatepec, con honestidad y transparencia; ya lo van a ver’.