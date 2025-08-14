Gobierno de México y del EdoMéx renovarán parque estrella y deportivo Citlaltépetl en Ecatepec con inversión de 10 mdp

ECATEPEC, Estado de México. – El Oriente mexiquense acelera su transformación urbana mediante el Plan Integral de la Zona Oriente que rehabilitará el Parque Estrella de Oriente y el Deportivo Citlaltépetl, dos espacios emblemáticos de Ecatepec que mejorarán el entorno y la calidad de vida de más de 14 mil habitantes. Estas obras tendrán una inversión federal de 10 millones de pesos.



En representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), enfatizó la importancia de la rehabilitación de estos espacios a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), respaldados con la guía y participación de la comunidad.



Destacó que la intervención de los vecinos que participan en los Comités de Obras Comunitarias, a quienes se les entregó un reconocimiento por el compromiso y labor a favor de sus comunidades, es fundamental para identificar las verdaderas necesidades de la región y asegurar que las mejoras respondan a lo que la gente realmente quiere y necesita.



El Programa de Mejoramiento Urbano en el Oriente del Estado de México, se materializa con una cartera de 20 obras comunitarias, que tendrán una inversión de 96 millones de pesos, que representan el avance en la transformación de la entidad con la estrecha coordinación de los tres órdenes de gobierno.



Sumado a estas acciones el Gobierno del Estado de México fortalece esta ruta a través del Programa de Obra Pública con el que interviene sitios con valor social en toda la entidad como parques, deportivos, espacios culturales, plazas y mercados públicos con una inversión cercana a los mil 500 millones de pesos.



Por su parte, Edna Elena Vega Rangel, Titular de la Sedatu, agradeció al Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez por su apoyo y contribución en la elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México y anunció que muy pronto habrá consultas ciudadanas.



Al evento asistieron Raúl Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), y Azucena Cisneros Coss, Presidenta Municipal de Ecatepec.