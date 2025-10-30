Gobierno de puertas abiertas y mano firme para garantizar el uso legal y equitativo del agua: Delfina Gómez

Se mantienen canales de diálogo con municipios, autoridades federales y operadores del sector para avanzar en la regularización, y se agradece el apoyo a DEFENSA, MARINA y Guardia Nacional

Octubre 30, 2025 09:59 hrs.
TOLUCA, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que su administración mantiene una política de puertas abiertas para escuchar y atender las inquietudes de quienes operan pozos y distribuyen agua en el Estado de México, pero subrayó que la ley se aplicará con firmeza a quien insista en actuar fuera de ella.

’Hay buena disposición de los presidentes municipales, del Poder Judicial, la Fiscalía, CAEM y CONAGUA. Se están realizando reuniones por regiones. No es una cacería ni se busca afectar a quienes nos brindan un servicio, pero sí es regular’, señaló la mandataria mexiquense.

La maestra Delfina Gómez destacó que la regularización no es castigo, sino justicia, porque el agua es un bien común:

’Quien actúa conforme a la ley no tiene porque preocuparse, los que infrijen la ley tienen que cumplir la sanción’.

Subrayó que el Gobierno del Estado de México continuará facilitando el cumplimiento de trámites y permisos, pero será firme con quienes abusen o lucren con un recurso esencial.

’Estamos en la mejor disposición de que se regule lo que se tenga que regular, pero también de que se aplique la sanción a quien se le tenga que aplicar.’

La Gobernadora reconoció el trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, así como con autoridades estatales y municipales, por su apoyo en las acciones que fortalecen la Operación Caudal, cuyo propósito es garantizar que el agua se distribuya de manera legal, equitativa y sostenible, combatiendo el acaparamiento y las prácticas ilegales que niegan el acceso a las comunidades.

