Gobierno del EdoMéx atiende derrumbe en la carretera Ixtapan–Coatepec Harinas

IXTAPAN DE LA SAL, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México informa que esta tarde se registró un derrumbe sobre la carretera Ixtapan–Coatepec Harinas, a la altura del paraje El Refugio. El incidente ocasionó la obstrucción total de la vialidad y afectó a tres vehículos.



Hasta el momento cinco personas han resultado lesionadas: cuatro fueron trasladadas al Hospital General de Ixtapan y una más al municipio de Pilcaya, Guerrero. La Secretaría de Salud estatal da seguimiento puntual a cada caso para garantizar su pronta recuperación.



En el sitio participan de manera coordinada elementos de la Policía Estatal, Seguridad Pública Municipal, las Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Ixtapan de la Sal y Tonatico, así como la Dirección General de Protección Civil estatal.



La Gobernadora Delfina Gómez instruyó a las autoridades permanecer en la zona realizando las labores necesarias para garantizar la seguridad de la población y restablecer la circulación lo antes posible.