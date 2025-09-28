Gobierno del EdoMéx atiende derrumbe en la carretera Ixtapan–Coatepec Harinas

Cinco personas lesionadas ya reciben atención médica, se mantiene coordinación con las Secretarías de Seguridad y de Salud, así como con Protección Civil estatal y municipal

Septiembre 28, 2025 22:46 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

IXTAPAN DE LA SAL, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México informa que esta tarde se registró un derrumbe sobre la carretera Ixtapan–Coatepec Harinas, a la altura del paraje El Refugio. El incidente ocasionó la obstrucción total de la vialidad y afectó a tres vehículos.

Hasta el momento cinco personas han resultado lesionadas: cuatro fueron trasladadas al Hospital General de Ixtapan y una más al municipio de Pilcaya, Guerrero. La Secretaría de Salud estatal da seguimiento puntual a cada caso para garantizar su pronta recuperación.

En el sitio participan de manera coordinada elementos de la Policía Estatal, Seguridad Pública Municipal, las Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Ixtapan de la Sal y Tonatico, así como la Dirección General de Protección Civil estatal.

La Gobernadora Delfina Gómez instruyó a las autoridades permanecer en la zona realizando las labores necesarias para garantizar la seguridad de la población y restablecer la circulación lo antes posible.

