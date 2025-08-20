Gobierno del EdoMéx combate extorsión para garantizar inversión; Horacio Duarte llama a fortalecer la denuncia

TOLUCA, Estado de México.– ’Tenemos que acabar con la extorsión en el Estado de México, no tenemos opción, no es disminuir, es acabar con la extorsión’, indicó Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, durante la Inauguración del Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar.



Explicó que toda inversión en infraestructura requiere seguridad y certeza, por ello, en el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, se ha registrado una disminución histórica del 14 por ciento en delitos contra las empresas, no obstante, llamó a fortalecer la denuncia para acabar con las extorsiones.



’Pedirles que se sumen a este esfuerzo para abatir la extorsión en el Estado de México, ¿cómo?, denunciando, teniendo la certeza de que las denuncias se van a traducir en acciones policiacas, en acciones de procuración de justicia’, resaltó Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno.



Por su parte, Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, destacó que el Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar es una oportunidad para fortalecer la participación del sector privado en la planeación y desarrollo estratégico, como la que ya se lleva a cabo en la entidad con el Programa de Obra Pública.



’Durante estos dos años del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, se ha realizado una inversión cercana a los mil 500 millones de pesos para el mejoramiento de parques deportivos, espacios culturales, plazas y mercados públicos’, señaló Carlos Maza Lara, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.



En tanto, Germán Jalil Hernández, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE EdoMéx) refrendó el compromiso del sector para continuar siendo un aliado del Gobierno del Estado de México para construir infraestructura que garantice el bienestar del pueblo.



Al evento también asistió Francisco Cervantes Díaz, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Alfonso Ramírez Cúellar, Diputado Federal; Luis Méndez Jaled, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y Juan Acra López, Presidente del Consejo Mexicano de la Energía.



Así como Sandra Miranda Navarro, Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México y Max El-Mann Arazi, Presidente del Comité Especial de Inversión y Relocalización de Empresas.