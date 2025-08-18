Gobierno del EdoMéx reconoce a veterinarios, clave para la salud animal y el campo

METEPEC, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo, reconoció la labor de los médicos veterinarios zootecnistas, cuyo trabajo cotidiano garantiza alimentos pecuarios, acuícolas y apícolas sanos, seguros y de calidad para las familias mexiquenses.



Actualmente, la Secretaría del Campo cuenta con 56 profesionales de la salud animal certificados, quienes brindan acompañamiento técnico a pequeños productores. Su labor abarca la supervisión sanitaria del ganado, así como el seguimiento de su origen, historial clínico, alimentación, vacunación, tratamientos y desplazamientos.



La titular de la dependencia, María Eugenia Rojano Valdés, destacó que 32 médicos veterinarios están adscritos a la Dirección de Pecuaria, Avícola, Apícola y Acuícola, y 24 a la Dirección General de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, donde desarrollan estrategias de acompañamiento y asistencia técnica que impactan directamente en más de 7 mil productores mexiquenses.



En el ámbito pecuario, los veterinarios encabezan campañas permanentes de aretado, control de tuberculosis bovina, erradicación de garrapata, vacunación contra la rabia, control de murciélago hematófago y sanidad en colmenas, acciones que contribuyen a mantener un estatus sanitario confiable en la entidad.



En el sector acuícola, realizan prevención, diagnóstico y control de enfermedades en especies como trucha, carpa, tilapia y rana, fortaleciendo la competitividad, la calidad y la sustentabilidad de esta actividad productiva. Asimismo, llevan a cabo vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades de alto impacto, lo que permite anticipar riesgos y proteger la producción local.



En el marco del Día del Médico Veterinario Zootecnista, que se celebra cada 17 de agosto, el Gobierno del Estado de México reiteró su reconocimiento a la dedicación, profesionalismo y compromiso de estos especialistas, cuya labor es pilar para consolidar el desarrollo pecuario, acuícola y apícola de la entidad y garantizar alimentos sanos y seguros para la población.