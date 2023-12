TEPOTZOTLÁN, Estado de México.- El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez brinda desde el 1 de diciembre y hasta el 7 de enero apoyo, orientación y acompañamiento a connacionales procedentes principalmente de Estados Unidos y Canadá que visitan la entidad mexiquense.



Con la filosofía de El Poder de Servir, a través del programa Migrante Mexiquense, a cargo de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México (CAI), se instalaron cuatro módulos de orientación y auxilio en puntos estratégicos de la entidad: Atlacomulco, Tenango del Valle, Tepotzotlán y Toluca.



’En este módulo el programa se llama ’Migrante Mexiquense’, aquí les venimos a orientar a los migrantes una vez que entran a la República mexicana, cuando llegan aquí a nuestro módulo, se les orienta, da una pequeña orientación de bienvenida’, señaló Jerónimo Cecilio Leandro, servidor público de la CAI, asignado al Módulo de Atención de Atlacomulco.



Las acciones de orientación y auxilio se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), instancias que también brindan apoyos en las áreas de su competencia.



’Les damos un pequeño boletín donde ya llevan toda la información y cualquier problema que tengan con alguna autoridad, aquí tenemos los números y acá atrás también tenemos otros para marcar, ya sea que los quieran extorsionar o cualquier cosa. También tenemos apoyo de nuestro personal, está Fiscalía, Policía estatal y por cualquier otra duda que tengan ya se les apoya o se les orienta’, agregó Jerónimo.



El propósito de este programa es asistir a los connacionales, residentes en Estados Unidos o Canadá, que transitarán por el territorio mexiquense durante la presente temporada vacacional, haciendo que su estancia en la entidad sea grata.



’Ahorita estamos en la labor de recibir a todos nuestros migrantes, darles la bienvenida y proporcionarles una información que les va a servir durante su estancia aquí en el Estado de México. Vamos a estar hasta el 7 de enero.



’Es invitar a todos nuestros migrantes a que se acerquen a nuestro módulo, que no tengan miedo, porque sí hemos detectado que a veces nos ignoran por ese temor. Los invitamos año con año a que acudan a estos módulos y que puedan recibir la información que tenemos para ustedes, porque es un beneficio’, señaló Carlos Alberto De Hilario Martínez, servidor público de la CAI del módulo de atención Tepotzotlán.



Con una duración de 38 días, este programa ofrece a los paisanos, entre otros apoyos, un corbatín vehicular que posibilita que sus automóviles con placas extranjeras puedan circular libremente en la entidad mexiquense, exentos del programa "Hoy No Circula".



"La asistencia para las rutas seguras, que por dónde irse para sus destinos, acerca de la atención del Hoy No Circula, que ellos están exentos en el Estado de México. Con el corbatín que se les proporciona, con ése están exentos y pueden circular del primero de diciembre al 7 de enero.



"Los estamos atendiendo, les brindamos esa seguridad, ese alivio y entonces ya quedan complacidos con los servicios que les estamos dando, con la información acerca de sus rutas que sean seguras, el que ya no los puedan infraccionar por el Hoy No Circula, se van muy complacidos’, manifestó. Gloria Delgado Negrete, servidora pública de la CAI asignada al Módulo de atención de la caseta de Tepotzotlán.



La Coordinación de Asuntos Internacionales del Estado de México recuerda a los connacionales que cuenta con oficinas en la ciudad de Toluca en Lerdo Pte. 300, Pta. 157, Col. Centro, con dos líneas telefónicas para brindar orientación: 722-167-8318 y 722-167-8319; también se puede marcar al CAT-GEM 800-696-9696, así como a través del correo asuntos.internacionales@edomex.gob.mx.