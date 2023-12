TEXCOCO, Estado de México.- A fin de planear, organizar, desarrollar programas, proyectos, líneas de investigación, actividades de interés, así como contribuir al mejoramiento y superación de la vida de la sociedad y comprometerse en apoyar las áreas de interés común en materia de protección al ambiente, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), y la Universidad Autónoma Chapingo firmaron un Convenio Marco.



Esta colaboración permitirá el desarrollo de acciones de interés mutuo en materia ambiental para fortalecer la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en más de 21 mil hectáreas que corresponden a Áreas Naturales Protegidas, ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México con categoría de Parque Estatal bajo administración de la Coordinación General de Conservación Ecológica (CGCE) y ubicadas territorialmente en 15 municipios:





1. Acolman

2. Axapusco

3. Coacalco

4. Chiautla

5. Ecatepec

6. Huehuetoca

7. Otumba

8. San Martín de las Pirámides

9. Tecámac

10. Temascalapa

11. Teotihuacán

12. Tepetlaoxtoc

13. Tepotzotlán

14. Tlalnepantla

15. Tultitlán





La Maestra Alhely R. Arronis, titular del a SMAyDS, y del Doctor Ángel Garduño García, Rector de la institución universitaria, en presencia de servidores públicos, autoridades administrativas, personal docente y estudiantes signaron este documento.



La Secretaria medioambiental señaló que resulta un honor ser parte de la Universidad Autónoma Chapingo, y que, ’el estado sin la sociedad civil organizada, sin estas universidades, sin el apoyo de docentes, sin el crecimiento científico y tecnológico que pueden aportarnos estas instituciones no existimos y poco podemos lograr si no sumamos esfuerzos.



’El medio ambiente tiene retos históricos y sabemos que de la mano de universidades como ésta vamos a hacer que la brecha entre lo que existe y lo ideal sea mucho más corta, no sólo es una política pública importante para nosotros en términos de vinculación con los que saben y hacen que suceda, sino es un compromiso para con el medio ambiente, para con los mexiquenses’.



La funcionaria estatal agradeció la oportunidad de estar en esa casa de estudios y recalcó que la dependencia a su cargo es una Secretaría amiga, cercana, que quiere trabajar de la mano con esa universidad de manera permanente en todos esos proyectos con el cuerpo estudiantil, la ciencia y la tecnología, para que conjuntamente se impulse un mejor Estado de México.



Al evento asistieron, por parte de la SMAyDS, la Doctora Elvia Alva Rojas, Coordinadora General de Conservación Ecológica, y por parte de la Universidad Autónoma Chapingo, el Doctor Enrique Serrano Gálvez, Director de la División de Ciencias Forestales.



La Secretaria reafirmó el compromiso para que se reciban más estudiantes en la dependencia: ’tenemos 37 estudiantes para la realización de servicio social, se llevan a cabo prácticas y trabajos de tesis y actualmente se está trabajando con dos grupos que realizan muestreos de suelo al interior del Parque Estatal Cerro Gordo’.