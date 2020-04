GobiernodeEcatepec entregará 120 mil despensas y 270 mil kits sanitarios

Ecatepec, Méx., a 30 de abril del 2020.- El cabildo de Ecatepec se pronunció por realizar diversas acciones para enfrentar la actual emergencia sanitaria, entre ellas la entrega de 120 mil paquetes alimentarios y 270 mil kits de higiene y limpieza a familias de comunidades vulnerables, lo que requiere redireccionar recursos por más de 100 millones de pesos.



En sesión de cabildo se emitió el citado pronunciamiento, que contempla también el llamado a que ediles y funcionarios municipales, encabezados por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, donen voluntariamente un mes de salario para hacer ’una gran canasta’ en especie, que será distribuida igualmente a las familias ecatepenses que más lo requieren.



Además, incluye canalizar recursos por 20 millones de pesos para otorgar 41 mil microcréditos para fortalecer nuevamente el movimiento económico de Ecatepec, así como seguir trabajando en materia de seguridad pública y abasto de agua potable.

Dicho pronunciamiento será turnado para su análisis a las instancias del gobierno municipal correspondiente, en las que discutirán de qué rubros se tomarán recursos para redireccionarlos a las acciones antes mencionadas.



El pronunciamiento fue propuesto por regidores de diversos fracciones políticas y el alcalde Fernando Vilchis Contreras se sumó a la iniciativa, que enriqueció con su decisión de donar un mes de salario e invitó a hacer lo mismo a los ediles y a unos 250 funcionarios de primer nivel del ayuntamiento, además de que también reducirá su salario 50% durante la emergencia.



Vilchis Contreras adelantó que propondrá a los gobiernos federal y estatal habilitar en Ecatepec un Hospital Covid provisional con 50 camas que atienda a pacientes no graves, cuyo personal médico e insumos serán pagados con recursos municipales; también evalúa proporcionar transporte a personal médico y otorgar medidas de protección a quienes hayan sido agredidos.



Adicionalmente el gobierno municipal instalará cuatro centros de acopio para recibir donaciones de la ciudadanía y empresarios, que pueden aportar alimentos, equipo médico y productos de higiene y limpieza para canalizarlos a la población vulnerable.



Durante la sesión edilicia, Vilchis Contreras afirmó que la prioridad es atender los temas relacionados a la salud pública, higiene, seguridad, agua y la reactivación económica en el municipio, motivo por el cual se hizo el pronunciamiento para redireccionar parte del presupuesto a estas acciones.



Para ello, indicó que una vez superada la contingencia sanitaria se trabajará en extrema austeridad, por lo que reiteró que reducirá un 50 % su salario para canalizar los recursos a los temas prioritarios, conforme a las necesidades de los ecatepenses.



’Vamos a trabajar en una exhaustiva austeridad, más austeridad, por ello me voy a reducir el sueldo al 50% y espero que eso también sea ejemplo para otras fracciones y regidores’, dijo.



Concluyó: ’Los temas serios son dos en nuestro municipio, seguridad y agua. Y cuando nosotros vayamos en esa ruta nos vamos a enfrentar a un sinfín de problemas y no vamos a poder echarnos para atrás. Nuestro municipio tiene un retraso grande no solamente en problemas técnicos, tecnológicos, también educativos. Se instaló una gran crisis de valores en este territorio y nosotros no podemos sumarnos a ese flaco favor’.