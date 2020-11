Gobiernos anteriores condenaban al pueblo a la pobreza: Pablo Amílcar Sandoval

Al señalar que los gobiernos anteriores que representaron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ’eran fábrica de corruptos y condenaban al pueblo a la pobreza extrema, el desempleo y la desesperanza’, el diputado local con licencia de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, fue enfático en resaltar la transformación impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien mencionó ejemplifica la honestidad, el honor y el amor por la patria mexicana.



En una plática que encabezó con habitantes de los Barrios Históricos, donde acudieron colonos de polígonos como El Tanque, La Candelaria, El Capire, Las Crucitas, La Cima, entre otros, el dirigente dijo que ’en Morena no hay cabida para corruptos y quiero decirles que la 4T la representamos todos y que es la esperanza de Guerrero’, aseguró.



’Fox no hizo obras y en el sexenio de Calderón, construyó una barda donde supuestamente haría una refinería, pero sólo sirvió como pantalla para desviar recursos, algo similar de lo que ocurrió con Peña Nieto, donde todos sus secretarios de Estado huyen ante la acción de la justicia’, expresó.



Recordó que Acapulco es la ciudad más famosa del mundo, luego de la CDMX, ’el puerto es un referente mundial del turismo. Por ello el presidente AMLO ha invertido en el Programa de Mejoramiento Urbano, donde cientos de colonias se han beneficiado con obras y ahora las familias gozan de una calidad de vida digna, y feliz’, acotó.



Por su parte, colonos como Francisco, de la diversidad sexual y habitante de La Fábrica, felicitó a Pablo Sandoval, de quien dijo: ’Usted no tiene antecedentes de corrupción y creemos que en 2021 será el fundamental para la transformación de Acapulco y de Guerrero’, manifestó.



En el evento también estuvieron la diputada local de Morena, Mariana García Guillén, quien dio la bienvenida al ex delegado de los Programas Federales, Pablo Amílcar Sandoval; los regidores Hugo Hernández Martínez, Liliana Quijano, Alaín Rodríguez, además de dirigentes de diversas organizaciones y liderazgos morenistas del Centro porteño.