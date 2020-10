Gobiernos del PAN fueron sus propios verdugos y los electores los castigaron

El PAN, de una votación de más de 40 mil votos hace 4 años en Pachuca, pasaron a obtener una octava parte de los mismo en 2020, en Mineral de la Reforma el otro municipio importante que ganaron con más de 20 mil votos ahora ocuparon un lejano tercer lugar. La perdida de los dos municipios con mayores electores que estaban en su poder, dimensiona el tamaño de la caída electoral que sufrió el partido blanquiazul en Hidalgo en la elección de este domingo.



No solo Pachuca y Mineral de la Reforma, perdieron también el bastión de Agua Blanca. A cambio de ello logaron mantener a sangre y fuego, con presencia de armas y amenazas el municipio de Pacula.

Xochiatipan, lo ganó el Presidente saliente, Zimapán, Tepetitlán, Tlanchinol y Nicolás Flores de igual manera, son triunfos 100% locales basados en la fuerza económica y política de los alcaldes salientes. Huasca es la isla de un candidato que repitió su lucha por ganar su pueblo. Fuera de ello solo ganó Tezontepec de Aldama, remontando a los favoritos en ese municipio que eran PRD y MORENA, cualquier podría pensar que Tezontepec bien vale todo Hidalgo pues casualmente es la tierra del diputado plurinominal panista, que muchos afirman es quien sigue partiendo el pastel en ese partido. Pero vaya manera de partir el pastel, entre cuates y familiares quedaron candidaturas a las presidencias, sindicaturas, y regidurías, nada diferente a los demás partidos, por cierto.



Pero es local o es nacional el problema, porque también en Coahuila, el PAN sufrió un retroceso histórico al ser desplazado por primera vez de la segunda fuerza local, el efecto Marko Cortés hace estragos y pinta para hacer palidecer el mal trabajo de Ricardo Anaya.



Pese a que el gobierno federal y estatal, les da para tener materia en campañas, los panistas como que no ven, y tampoco quieren decir nada. Son una fuerza domesticada, destinada a seguir peleando por regidurías.



No hay en el horizonte un cambio de rumbo, las riendas estan firme en las manos de quien controla el partido y de quien controla al que controla el partido. Por lo que seguirán pasando cosas como las de Tulancingo en las que hicieron todo lo necesario para bajar al candidato más competitivo que tenían.



Los números hablan de 16 gobiernos pasó a 7. Perdió la mayoría de los municipios que gobernaba, y políticamente no gobierna ningun municipio importante. Ya que Tula y Atotonilco de Tula que ganó en alianza, en realidad son militantes del PRD.