GODZILLA VS KONG TRAILER EXPLICADO | ¿Viste lo que aparece AL INICIO?

La sinopsis oficial de la novela basada en la película Godzilla vs Kong muestra una guerra total entre los dos famosos monstruos del cine. Esta será la cuarta película del universo cinematográfico ’Monstruoverso’ de Legendary Pictures, y una secuela directa de Godzilla: El rey de los monstruos (2019) y Kong: La Isla Calavera (2017). Por tanto, todas las piezas ya están colocadas y solo falta saber como se iniciarán las hostilidades.



Dirigida por Adam Wingard (You’re Next, The Guest), Godzilla vs Kong mostrará a los dos monstruos protagonistas enfrentados entre sí. Pero por ahora se conocen pocos detalles concretos sobre la trama. Aunque la escena post-créditos de Godzilla: El rey de los monstruos mostró a Alan Jonah (Charles Dance) adquirir la cabeza cortada de King Ghidorah. Esto puede insinuar que veremos a Mechagodzilla o Mecha-King Ghidorah en la próxima película. Por lo que, aunque los dos grandes monstruos se peleen entre sí, puede que haya una tercera amenaza que los haga colaborar.