Gol de Liga de Balompié Mexicano: Carlos Salcido será presidente

+Tendrán, varones, salario mínimo de 20 mil pesos mensuales



+Dará trabajo a más de mil futbolistas, hombres y mujeres



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Campeón de la Eredivisie con el PSV Eindhoven de Holanda y exjugador del Tri –participó en dos mundiales–, Carlos Salcido, 40 años de edad, fue designado hoy presidente de la Liga de Balompié Mexicano, movimiento estratégico, de ajedrez del balón, anotándose un gol, de acuerdo con versiones periodísticas. La LBM estará conformada por 20 equipos profesionales. Dará trabajo a más de mil deportistas, hombres y mujeres.



Salcido tuvo una carrera prolífica dentro del futbol profesional: jugó con Guadalajara, Tigres UANL y Tiburones Rojos de Veracruz, de la Liga de Ascenso, mientras que en Europa estuvo con el Fulham inglés y PSV. Además, en la Selección Mexicana estuvo en dos Copas del Mundo.



Curioso: el anuncio de su cargo ocurrió horas después que de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó la desaparición de la Liga de Ascenso Mx –que dejó desempleados a más de 360 futbolistas, en el marco de la pandemia del coronavirus– y tampoco habrá descenso de la Liga MX durante los próximos seis años.



El proyecto de la LBM tiene la intención de consolidarse como una opción real dentro del futbol mexicano, sobre todo ante la desaparición del Ascenso MX, jugadores y técnicos quedarán en el limbo, o muchos de ellos sin trabajo, por lo que esta sería una buena opción laboral para esos elementos.



De acuerdo con el diario AS, con la llegada de Salcido, Víctor Montiel se mantiene como presidente de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano, mismo que será un órgano que fungirá como rector dentro de la liga, donde Salcido será la cabeza.



La llegada de un referente como Carlos Salcido, apenas retirado del futbol profesional, obedece a que sea tomado en cuenta por más directivos, jugadores y técnicos que militan en equipos de los torneos que tiene la FMF, y dar el paso hacia este nuevo proyecto.



Salcido es parte de los «bombazos» –como califica la prensa deportiva– que espera anunciar la Liga de Balompié Mexicano, en fecha próxima.



Por ejemplo, el Atlético Ensenada está cerca de oficializar a otro exjugador de Chivas, Tigres y Santos Laguna, Ramón Ramírez, como su nuevo director deportivo. También exseleccionado nacional.



En función de las medidas contra la pandemia del Covid 19, dicha liga está proyectada para iniciar el 18 de septiembre e impedirá que se cuelen narcoempresarios, como ocurre con la FMF desde 1993. El primer caso documentado ocurrió con la compra del equipo Leones Negros de la U de G, –con Raúl Padilla López como rector– por un grupo de exalumnos de esa casa de estudios. Pero resultaron prestanombres de los reyes de las metanfetaminas en Jalisco: la familia Lupercio Serratos.



LBM es una empresa que tendrá 20 equipos de futbol con franquicias de valor inicial de 2 millones de dólares, cerca de 50 millones de pesos al cambio actual. En días pasados, en el último tramo para afinar el arranque de la liga, atrajo el interés de algunos inconformes –bloqueados y excluidos por la FMF. Se han acercado a indagar, entre otros, directivos de Alacranes de Durango y de la UdeG.



Incluso, la FMF que preside Yon de Luisa –a quien un sector de la prensa tilda de ’empleado’ de Televisa– está inquieta. Ha contactado a dueños de equipos de tercera división para saber si planean irse hacia la LBM, según el diario La Jornada.



Poco después de que a principio de año se anunció el lanzamiento de la LBM, trascendió que De Luisa se comunicó telefónicamente con Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Fisca y Deportes, para pedirle que no dé su aval a la liga opositora.



Otro de los objetivos inmediatos de la Liga es la afiliación de jugadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y derecho a una pensión, algo impensable en la FMF.



La FMF ’nos regaló el pastel al cancelar el ascenso y descenso… ¡(ellos) no van para ningún lado!’, declaró en días pasados el empresario Antonio García Rojas, apasionado de futbol y presidente del Atlético Ensenada, quien se cansó de tocar puertas en la Liga de Ascenso, recibiendo siempre un portazo.



La LBM pensaba arrancar con unos 12 equipos y pedía estadios con aforo mínimo para 5 mil espectadores. Pero la respuesta los desbordó y ya tienen 22 solicitudes firmes, aunque se iniciará con 20.



Estiman que hay más de 40 empresarios anhelantes de tener una franquicia en la nueva liga, sin importar que no estarán inscritos en la FMF ni reconocidos por la FIFA.



El proyecto fue presentado el 29 de enero último en Guadalajara, Jalisco. Tuvo como imán (asesores) a los ex jugadores Rodrigo Pony Ruiz, Carlos Salcido y Ramoncito Morales, entre otros.



Todo puede afinarse, pero la base ya está: sueldo mínimo para jugadores de 20 mil pesos y de ahí hacia arriba; cinco foráneos por equipo, tres en cancha. Buscan imitar el modelo de negocio de la Liga Premier inglesa.



Es decir, venta de derechos de transmisión de partidos (ya negocian con una televisora) y de publicidad a repartir equitativamente entre los socios. Habrá ascenso y descenso, así como Segunda y Tercera Divisiones.



Entre los participantes figuran: Atlético Veracruz, Neza FC, Chapulineros de Oaxaca, Norteños de Monterrey, Industriales de Naucalpan, Faisanes de Yucatán, Jaguares de Jalisco, Jimadores de Arandas, Atlético Cuautitlán.



El puerto de Veracruz tendrá de nuevo futbol, y Neza, que jugará en el estadio México 86, ya presentó uniformes rojos, muy parecidos al de aquel colorido Toros Neza.



Ojalá la LBM no sea una quimera más del deporte de las patadas