‘Golea’ coronavirus economía del futbol mundial

Con el duro golpe económico que se avecina como consecuencia de la pausa en el balompié mundial –debido a la actual pandemia del coronavirus–, varios clubes ya han tomado diversas medidas para contrarrestar los daños ocasionados por la crisis. Como reducir el sueldo de sus jugadores. Sin embargo, para muchos equipos eso no será suficiente. Es el caso de la Juventus, que tiene entre sus filas a uno de los futbolistas más caros del mercado: Cristiano Ronaldo.



Mientras, en su sede en Zurich, Suiza, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) afirmó que tiene un deber de usar sus vastas reservas financieras para salir al auxilio de una industria del futbol arrasada por Covid-19 que no permite jugar partidos y súbitamente ha golpeado la economía del deporte más grande en el mundo.



Según el periódico italiano Il Messagero, el club turinés contempla tres opciones para el futuro inmediato del delantero portugués, las cuales, le ayudarían a sanear sus finanzas en los próximos meses.



La primera de estas opciones es vender al atacante de 35 años en el próximo mercado de fichajes, a pesar de que su contrato con la Vecchia Signora vence en 2022. Se calcula que con el descenso en la economía del futbol mundial, debido al brote del Covid-19, su precio se situaría en un tope de 70 millones de euros; sin embargo, el problema sería su sueldo, que quedaría fijado en 30 millones de euros anuales.



De acuerdo a la información publicada por Il Messagero, la segunda solución que planteó la directiva del conjunto italiano es que el artillero luso cumpla con su contrato de cuatro años, el cual firmó el 10 julio de 2018, por lo que aún le restan dos años y cuatro meses para finalizar su relación laboral.



La tercera y última alternativa que se propuso fue la de extender el contrato de Ronaldo por un año más, es decir, hasta junio de 2023, pero con la condición de que acepte una rebaja salarial.



Hasta el momento, tanto el club turinés como CR7 no han dado declaraciones al respecto; sin embargo, también se especula que el luso podría llegar al Inter de Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y que es propiedad del ex futbolista David Beckham.



Por otro lado, el presidente del Barcelona, Josep Bartomeu, reveló ayer que el conjunto español estaba encaminado a una temporada récord en ingresos, para rebasar los mil millones de euros por primera vez en la historia del club.



«Somos el club que más ingresa en el mundo, pero es cierto que no podemos alcanzar los mil 50 millones (de euros) que habíamos presupuestado. Hasta febrero llevábamos un ritmo superior al que habíamos previsto», declaró ayer el dirigente en una serie de entrevistas con medios españoles.



Bartomeu habló al día siguiente de que el club recortó los salarios al primer equipo en 70 por ciento, con lo que se ahorrará casi 16 millones de euros (17 millones de dólares) mensuales, los que no alcanzarán para cubrir la pérdida de ingresos si la pausa del futbol se alarga.



’No hay derechos de televisión, ni ingresos de la UEFA, ni del museo, ni de las tiendas ni escuelas, ni el ‘hospitality’, ni boletería. Eso es una cantidad de dinero muy importante’, señaló.



El lunes, Lionel Messi anunció que se rebajará el sueldo en 70 por ciento. En 2019 el argentino era el deportista mejor pagado del mundo, con un total de 127 millones de dólares anuales, aunque 92 eran por concepto de salario y premios; es decir 7.6 millones al mes, así que ahora cobrará 2.28 millones.



En tanto, los clubes de la liga alemana acordaron ayer prorrogar la suspensión de la temporada hasta el 30 de abril como mínimo, según anunció la federación de ese país.



Asimismo, se informó que los futbolistas en Alemania podrían someterse a pruebas de detección del coronavirus antes de que puedan reanudarse la Bundesliga.



Además, está relajando sus reglas de ’fair play financiero’, dado que espera que los clubes enfrenten dificultades para adaptarse a la interrupción en la llegada de ingresos por conceptos de derechos de televisión, entradas en los estadios y patrocinios.



Los equipos que se declaren en insolvencia durante esta temporada no serán castigados con una pérdida automática de nueve puntos. Tampoco se tomará en cuenta la situación de liquidez de los clubes a la hora de expedir licencias para la próxima temporada.



Alista FIFA Plan Marshall



La FIFA está trabajando en los detalles de un plan Marshall del futbol para enfrentar las consecuencias financieras, que casi con seguridad la hará perder unos 2 mil 700 millones de dólares.



El ente rector del futbol mundial instauró un grupo de trabajo para analizar las numerosas interrogantes que plantea la interrupción de torneos en todo el mundo. Se espera que esta semana el organismo se concentre en las formas en que puede ayudar a dar un impulso monetario a aquellos clubes u organizaciones en problemas.



Un portavoz de la FIFA dijo que estaban al tanto de que hay «serios problemas financieros a causa del brote de coronavirus».



El Covid-19 ha impactado a los clubes más ricos, con los jugadores del Barcelona y la Juventus aceptando recortes de sus salarios.



También ha golpeado a los países más pequeños, como sucedió en la Liga de Eslovaquia, donde un club tomó ayer la decisión de despedir a 17 de jugadores del primer equipo que se negaron a la reducción salarial, por lo que designó a Rastislav Otruba como representante legal para manejar la crisis financiera.



Los jugadores que han sido despedidos no tendrán problemas existenciales debido a sus ganancias pasadas. En la mayoría de los casos, sus ingresos son de 4 a 10 veces más altos que el límite de contribución actual establecido por el Gobierno de la República Eslovaca, notificó el club.



La asociación uruguaya puso en licencia laboral a todos sus cuerpos técnicos, incluyendo al seleccionador absoluto Óscar Tabárez.



La Federación Ecuatoriana decidió ajustar la compensación de los cuerpos técnicos, elaborar un presupuesto frente a la nueva realidad y modificar los formatos y calendario de sus competiciones.



Al haber amasado reservas que recientemente se supo alcanzaban los 2 mil 745 millones de dólares, la FIFA cuenta con los recursos para asistir financieramente al deporte en diversos aspectos. La entidad rectora brindó más detalles sobre la necesidad planteada hace dos semanas por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de dar un fondo de apoyo al deporte.



Una de las opciones a explorar es un mecanismo para ofrecer una inyección monetaria a la industria del futbol con las seis confederaciones regionales y las asociaciones miembros para asegurar que se tendrá un anuncio en el futuro cercano.