Golpe a la derecha mexicana: Biden hará sus mañaneras como AMLO

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki informó que regresarán las conferencias de prensa diarias; serán implementadas así como lo realiza el gobierno de México.



La funcionaria destacó que esta decisión fue a petición del nuevo presidente Biden, pues este le pidió traer de vuelta la verdad y la transparencia.



’Cuando el presidente me pidió que ocupara este cargo, hablamos de la importancia de devolver la verdad y la transparencia, y me pidió que me asegurara de que estamos comunicando las políticas de toda la administración de Biden-Harris y el trabajo que estará haciendo todos los días en nombre de los estadounidenses’, indicó.



Aún no se sabe cuándo comenzarán las conferencias diarias, pero la Casa Blanca ya se prepara con las medidas sanitarias.



Al igual que para el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para el gobierno de Biden es prioritario compartir información precisa con el pueblo estadounidense, esto con el objetivo de combatir la inminente ola de desinformación que existe en los medios y las redes sociales, dijo Psaki.



Las mañaneras de AMLO han sido muy criticadas por los partidos opositores, quienes han sido los únicos que se encuentran en desacuerdo; personajes como Carmen Aristegui y Elena Poniatowska criticaron al presidente de México por sus conferencias mañaneras, argumentando que eran un abuso de poder, aseverando que hay periodistas que hacen preguntas a modo.



"Estoy plenamente convencida que es un exceso del presidente López Obrador con tantas mañaneras, es un abuso del poder presidencial obligar a los periodistas que vayan todas las madrugadas a hacer preguntas a modo. Se ha llegado a un grado de hartazgo nacional y de cansancio. Señor Presidente, ya párele con las mañaneras ¿Acaso no se da cuenta que hay un hartazgo nacional?", criticó Poniatowska.



Cabe recordar el éxito que este tipo de comunicación política ha sido en México, pues el ejercicio permite una constante rendición de cuentas por parte del Gobierno, y, sobre todo, cercanía entre la Autoridad y el Pueblo de México. Con información de DIARIO DE MÉXICO