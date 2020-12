Golpe de suerte que Checo estuviera libre: Christian Horner

+La decisión estaba prácticamente tomada al menos dos meses atrás



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).-- Christian Horner, director de la escudería Red Bull, señaló que fue un golpe de suerte que un piloto de primer nivel como el mexicano Sergio Pérez fuera agente libre en el momento en que buscaban al mejor candidato posible para continuar como un equipo altamente competitivo en la Fórmula 1.



Si bien la escudería austriaca debió esperar a que concluyera la temporada para fichar a Checo Pérez como piloto titular y bajar al tailandés Alexander Albon a las reservas, la decisión estaba prácticamente tomada al menos dos meses atrás.



Comentó que el alemán Sebastian Vettel, aunque había ganado cuatro títulos con Red Bull y había sido este año liberado por Ferrari, nunca estuvo contemplado, como tampoco Nico Hulkenberg.



’Las circunstancias son un poco locas. Nico es otro piloto capaz que realmente debería tener un asiento en la F1. Pero fue nuestra buena suerte que Pérez no tuviera uno y eso nos dio tiempo, sin que él tuviera otras opciones que pudiera perseguir, para cumplir la temporada con Alex antes de tomar una decisión’, expuso Horner en declaraciones al sitio de Fórmula 1 Autosport.



Destacó que tuvo que tomar una decisión pragmática sobre lo que más le convenía cuando consideró que ninguno de los pilotos del programa de juveniles estaba listo todavía para una oportunidad de primer nivel en la F1.



No había ningún candidato en el programa juvenil que fuera adecuado, así que decidimos salir del programa por primera vez desde 2007, anotó el dirigente de la escudería austriaca.



Checo Pérez se había quedado sin asiento en Racing Point –que decidió fichar a Vettel–, pero el mexicano logró la mejor campaña en sus 10 años dentro de la máxima categoría del automovilismo, al terminar cuarto en la clasificación de pilotos a pesar de no haber corrido dos fechas –por contagiarse de Covid-19–.



Y, sobre todo, al graduarse con su primera victoria en F1 en el Gran Premio de Sakhir y la primera de un mexicano en 50 años.



El piloto tricolor ya se había cotizado con su trayectoria y una buena temporada 2020, pero fue esa victoria la que no dejó ninguna duda a Red Bull.



’Fue imposible ignorar la actuación de Sergio este año. Creo que ha conducido una gran campaña. Ha sido realmente impresionante, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, y se ha ganado el puesto’, apuntó Horner.