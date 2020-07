Si falla la FGR, en riesgo la mayoría en San Lázaro

-La 4 T podría ir en contra de Salinas de Gortari

-¿Supervivencia del virus y muerte de la economía?



SI realmente el gobierno de la Cuarta Transformación pretende combatir la corrupción con el testimonio y videos del ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) EMILIO LOZOYA AUSTIN, necesariamente deberá exigir a la Fiscalía General de la República (FGR) la integración de un expediente bien elaborado que sustente las acusaciones.



El problema para el Ministerio Público Federal es que, de acuerdo a expertos en Derecho, los delitos por los que fue extraditado el ex funcionario peñista no son graves y, además, ya prescribieron, por lo que el amague con los sobornos de Odebrecht tendrían solamente un valor mediático.



Justo ahí es donde no hay que olvidar la conseja popular que establece que ’golpe que no mata, fortalece’, lo que, eventualmente, podría suceder con la campaña anticorrupción del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



A juzgar por el sensacionalismo con el que la 4T ha manejado la extradición desde España de LOZOYA AUSTIN, desde su llegada al hangar de la FGR hasta su internamiento en un hospital privado, se ha generado una expectativa ciudadana que no corresponde a lo que el gobierno federal pretende hacer creer.



Tal parece que a LÓPEZ OBRADOR lo único que la interesa es exhibir a los gobiernos neoliberales emanados del PRI y el PAN, colocar en jaque mate al expresidente CARLOS SALINAS DE GORTARI y, sobre todo, habilitar las baterías mediáticas para retener la mayoría parlamentaria en la elección intermedia del año próximo.



Desde esa óptica, no deberían perder el sueño ni tomar té de Tila, ENRIQUE PEÑA NIETO

y su entonces secretario de Hacienda, LUIS VIDAGARAY, aunque, eso sí, enfrentarían el escándalo en redes sociales y medios de comunicación que estará a la orden del día.



Si el combate frontal a la corrupción y castigo a quienes saquearon el país y permitieron el soborno con capital extranjero para aprovechar las ventajas de la reforma energética va en serio, el actual tlatoani azteca deberá tener ’en la mira’ a quien se considera el ’padre del neoliberalismo’: CARLOS SALINAS DE GORTARI.



Cuestión de recordar que tanto PEÑA NIETO, como VIDEGARAY y LOZOYA siempre bailaron al compás de la música del salinato. Ahora que, si lo que se trata es tender una cortina de humo a la supervivencia del coronavirus y la muerte de la economía nacional, eso, simple y sencillamente, es ’harina de otro costal’.



Llama la atención que el huésped del Palacio Nacional enfatice que todos los involucrados en los sobornos para aprobar la reforma energética, deberán comparecer ante la autoridad.



Del mismo modo, el interés por la investigación acerca del reparto de 3 mil millones de pesos que presuntamente EMILIO LOZOYA entregó a los panistas RICARDO ANAYA, ex candidato presidencial, diputado y dirigente panista; ERNESTO CORDERO, es secretario de Hacienda; ROBERTO GIL, ex subsecretario de Gobernación; SALVADOR VEGA CASILLAS, ex secretario de la Función Pública; y los actuales gobernadores de Tamaulipas y Querétaro FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y FRANCISCO DOMÍNGUEZ, respectivamente.



No obstante, hasta el momento y en atención a la presunción de inocencia que contempla el Código Penal Acusatorio, los panistas antes señalados niegan categóricamente lo dicho por el ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN.



Derivado de la indagatoria, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) bloqueó ocho cuentas bancarias personales y otras tantas empresariales, luego de detectar movimientos irregulares que podrían estar ligados con el soborno de 120 millones de dólares.



Recapitulando, si la 4T no integra debidamente su estrategia acusatoria y se produce eso que dice que ’golpe que no mata, fortalece’, colocaría en riesgo la mayoría parlamentaria en el palacio legislativo de San Lázaro.



Efecto diametralmente opuesto si la fiscalía de la Federación logra sustentar acusación y sentar en el banquillo de los acusados al ex presidente SALINAS DE GORTARI.



DESDE EL BALCÓN:

El Covid-19 y causas naturales siguen cobrando víctimas mortales en el gremio periodístico en este puerto fronterizo.

JOSÉ LUIS OCHOA MÉNDEZ, reportero policiaco, decano del periodismo local y Secretario General de Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas falleció a consecuencia de un mal en la víscera cardiaca.

También, el reportero policiaco FRANCISCO JAVIER GÁMEZ VELA, no superó los daños derivados de la enfermedad del siglo por lo que Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas se une a la pena que embarga a sus familiares y amigos, deseando una pronta resignación.

Al mismo tiempo, los integrantes de la organización gremial hacen votos por la recuperación del reportero policiaco ANTONIO TREVIÑO BAUTISTA, quien enfrenta delicado problema de salud en el Hospital General Doctor Alfredo Pumarejo.

Y hasta la próxima.

