Golpea el desempleo a estados turísticos de México

Ciudad de México.15 de agosto 2020.-Las entidades con mayor actividad turística han sido las más afectadas en puestos de trabajo formales. Según cifras del IMSS, las mayores caídas del empleo en general en julio, por entidad, las encabezaron Quintana Roo, con una baja de 24.2 por ciento, y Baja California Sur, con 10.9 por ciento menos, respecto al mismo mes de 2019.



La actividad de este sector ya mostraba debilidad desde el inicio del año. De hecho, en el primer trimestre del 2020, el PIB turístico tuvo un retroceso de 6.28 por ciento, que fue la mayor caída desde 2009, según reveló el Inegi el pasado jueves. En la siguientes semanas la pandemia agravó la situación cuando los contagios en otros países comenzaron a ser notorios con afectaciones directas al flujo turístico, número de vuelos y llegada de cruceros.



Luis Araiza, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur), indicó que los problemas de liquidez en el sector por el impacto de la pandemia han provocado la reducción de 982 mil puestos durante el primer semestre del año, de un total de 4 millones 200 mil empleos turísticos registrados antes del Covid-19.



El también Secretario de Turismo de Baja California Sur aseguró que a lo anterior se le suma la falta de apoyos por parte del Gobierno federal.



"En un principio toda la industria hizo un esfuerzo muy grande por mantener esos empleos y le pedíamos al Gobierno federal diferir las obligaciones que ya teníamos con la intención de no tocar la planta laboral, no era un tema de condonaciones ni rescate, pero como no han venido esas prórrogas han habido empresas que se han visto en la necesidad de quitar algo de nómina para aliviar y mantener la caja.

Agencia Reforma