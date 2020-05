Gómez Leyva infiltró reporteros en hospitales; no vieron anomalías y ahora tienen COVID

El conductor del noticiero Imagen Noticias Gómez Leyva, dio a conocer que tres reporteros de su equipo dieron positivo al COVID-19, después de haberse infiltrado a los hospitales; el resto del equipo dieron negativo al virus.



El periodista de la televisora Imagen TV detalló que los reporteros Humberto Padgett, Jafet Tirado y Miriam Moreno se encuentran asilados en sus hogares después de contagiarse con el virus durante su cobertura acerca de la pandemia en el país.



’Nuestros reporteros Humberto Padgett y Jafet Tirado, que han hecho una extraordinaria crónica de la pandemia, dieron positivo a Covid 19. Como Miriam Moreno, están en sus casas y bien. Mi gratitud y cariño a los tres. Regresen pronto, nos hacen mucha falta’, escribió Gómez Leyva en su cuenta de Twitter.



Del mismo modo, aseguró que después de saber el estado de los tres periodistas infectados, realizaron pruebas médicas para detectar el SARS-CoV-2 al resto de su equipo y como resultado, él y otras 15 personas dieron negativo al virus.



’Un total de 16 personas del equipo dimos negativo a la prueba de Covid 19. Seguiremos haciéndonos pruebas y reforzando las medidas de seguridad e higiene. Vamos a salir adelante. Ánimo a todos’, agregó el conductor de televisión.



Ricardo Peralta Saucedo, Subsecretario de Gobierno, informó este sábado que dio positivo por coronavirus, tras realizarse una prueba médica.



A través de Twitter, el funcionario comunicó que ya se encuentra en aislamiento, pues ayer por la noche recibió el diagnóstico.



’Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al #coronavirus. He hablado con el Doctor @HLGatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente. #QuedateEnCasa’, señaló Peralta Saucedo. SIN EMBARGO