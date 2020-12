Google de la mano con RapidSOS trabajan en la prevención de delito en México

A través de un convenio de colaboración entre las empresas RapidSOS y Google ya se puede tener acceso a la ubicación Android ELS de la persona que llama al 911 a las agencias de seguridad pública en todo el país, esto con el objetivo de prevenir delitos y ayudar a quienes piden auxilio.





A pesar del avance tecnológico en nuestras vidas durante los últimos 50 años, la mayoría de las llamadas de emergencia continúan proporcionando solamente una conexión de voz y una estimación general de la ubicación de la persona que llama. Esto puede causar retrasos y hacer imposible una respuesta inmediata, especialmente si la persona que llama no puede hablar o no conoce su ubicación.





La ubicación de emergencia de Android (ELS), compatible con 99% de los dispositivos Android, transmite una ubicación de emergencia más rápida y precisa tanto en interiores como en exteriores mediante la fusión de Wi-Fi, GPS, datos de torres celulares y otras fuentes. La ubicación ELS está ahora disponible de manera gratuita para todos los centros oficiales de comunicación en México a través de la plataforma de datos de respuesta a emergencias de RapidSOS. Es la expansión de un acuerdo ya exitoso entre las dos compañías en Estados Unidos.





Además de la información de ubicación precisa de Google, RapidSOS puede también compartir detalles adicionales de emergencia, como datos de salud y médicos, de seguridad y telemática, para incrementar la cantidad de datos que pueden obtener los equipos de primera respuesta durante una llamada. La plataforma de RapidSOS fue diseñada después de extensas conversaciones con más de 5,000 centros de comunicaciones de emergencia y líderes de la industria, incluidos NENA y CALEA de México.





’El personal del 911 y los equipos de emergencia hacen un trabajo increíble todos los días con recursos limitados, y COVID-19 está presionando aún más los sistemas’, dijo Guillermo del Río, vicepresidente de RapidSOS México. ’Nos sentimos honrados de proporcionar más recursos a quienes están en las primeras líneas para ayudar a responder ante esta situación sin precedentes. Ahora más que nunca, es vital que el 911 pueda recibir automáticamente información de ubicación crítica para ayudar a reducir los tiempos de respuesta y mantener el servicio funcionando a niveles óptimos".





Manuel Haces, Gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para Google México dijo: ’Agradecemos el poder continuar nuestros esfuerzos para ofrecer ELS en México, ahora con RapidSOS, con el fin de mejorar la precisión de la ubicación y proporcionar datos de emergencia que salvan vidas a las agencias de seguridad pública en México’.





De acuerdo con Edy García, Director de Servicios en el Centro C5 de Nuevo León: ’Recibimos una llamada de un ciudadano que estaba siendo secuestrado, y solo nos pudo decir que se encontraba en la zona de Apodaca. RapidSOS nos proporcionó información (de Android ELS) y con esos datos, nuestra unidad pudo localizar y rescatar a la persona que llamaba".





Asimismo, Manuel Villarreal, Director del Centro C5 de Guanajuato, asegura: ’(la ubicación de Android ELS a través de RapidSOS) nos ha ayudado durante múltiples casos de persecución de autos, gracias a las actualizaciones automáticas de ubicación en nuestro mapa cuando la persona que llama se mueve. También nos ha ayudado a localizar a las muchas personas que llaman y no conocen su ubicación, especialmente a los turistas que no viven en la zona’.





Durante los próximos meses, RapidSOS explorará nuevas formas para integrar su plataforma con otras empresas mexicanas en sectores como el automotriz, la seguridad, la atención médica, las aplicaciones y los wearables.