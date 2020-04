GPPAN no avalará cheque en blanco para el presidente; rechaza periodo extraordinario.



Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) reiteraron que no avalarán un cheque en blanco para que el presidente use el presupuesto de manera autoritaria y discrecional para sus fines políticos.



Además, rechazaron sesionar en periodo extraordinario para aprobar los caprichos del mandatario y exigieron legislar sobre los temas urgentes que demanda esta crisis de salud y económica.

“#ElPANestáConMéxico Las y los senadores de @AccionNacional NO vamos a firmar ningún cheque en blanco. Rechazamos ir a un periodo extraordinario para votar más caprichos del Presidente. Lo importante y urgente es la salud y economía. No le fallaremos los ciudadanos.”, publicaron en su cuenta oficial de Twitter.