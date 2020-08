Graban a hermano de AMLO recibiendo dinero supuestamente para campañas; David León no tomará protesta a cargo

El hermano del mandatario Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, fue grabado recibiendo dinero supuestamente para fortalecer a Morena en Chiapas rumbo a las elecciones de 2018.



Los materiales los dio a conocer el portal Latinus. De acuerdo con dicho medio, en los videos se observa a David León, ahora designado por el presidente como director de la empresa para distribución de medicamentos, entregando dinero a Pío López Obrador en 2015, en al menos tres ocasiones. Según este reporte, los recursos fluyeron de ese modo durante año y medio.



En aquel entonces, refirió Latinus, David León era consultor y operador del gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco. Según el mismo medio, fue el propio León quien grabó los videos.



En los materiales se escucha al ahora funcionario del gobierno de López Obrador decir estas frases: ’Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí’. ’Te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón y terminamos’. ’Hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos apoyando’. ’El chiste es que él vea que hay apoyo’.

Animal Político escribió a David León, para pedirle un comentario sobre estos videos, pero hasta las 20:00 horas no había respondido.



En sus redes sociales, publicó: “Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.



Después dijo que “en tanto se aclara la situación por la que atravieso”, y para no afectar al gobierno de López Obrador, no tomará protesta al cargo de director de la empresa para distribución de medicamentos en el país.