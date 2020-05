Gracias al apoyo de la gente pronto podremos declarar que se ’domo’ la pandemia de coronavirus en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia matutina, que gracias al apoyo de la gente, pronto podrá declarar que se logró "domar" la pandemia de coronavirus en México sin sufrir una saturación de hospitales durante la Fase 3.



Ante el reinicio de las actividades esenciales en más de 300 ’Municipios de la Esperanza’, libres de Covod-19 expresó su ilusión de que pronto terminen las restricciones preventivas; sin embargo, insistió a la población en seguir actuando de manera precavida y seguir las recomendaciones sanitarias para evitar más contagios.



El presidente aseguró, ’va a significar sana distancia y cuidado, pero para llegar a la ’nueva normalidad’ necesitamos mantener disciplina. Ya falta muy poco, tengo mucha fe, muchas esperanzas que vamos a terminar de domar la pandemia, ya estoy a punto de declarar, todavía no porque tengo que actuar de manera precavida.



Pronto vamos a poder decir que, por el apoyo de todo el pueblo, logramos que la pandemia no saturara nuestros hospitales, que se logró la estrategia de domar la pandemia, alargarla, hacerla horizontal y que no nos rebasara’.



De nueva cuenta, el Ejetuvo federal, agradeció a la población que se haya dejado de movilizar durante la cuarentena y recordó que el regreso a la nueva normalidad dependerá de la clasificación en el Semáforo de coronavirus y el color que tenga asignado cada municipio.



También destacó la comunicación con las autoridades sanitarias en la conferencia vespertina de salud, pues consideró que con ésta se evita distorsiones en la información proporcionada sobre la pandemia.



IP EN VEZ DE DEMANDAR PEDIR DISCULPAS

Luego que la iniciativa privada informó que presentará todos los recursos jurídicos para defender al sector energético y sus inversiones, tras la publicación del acuerdo de Sener que frena la inversión privada en materia de energías limpias, el presidente dijo que, en lugar de demandar, deberían pedir disculpas





Ante las críticas que ha desatado el acuerdo que publicó la Secretaría de Energía (Sener) con el que se frenó la inversión privada en materia de energías limpias, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión se tomó ante los excesos que existían en los contratos que se entregaron en administraciones pasadas.



"La verdad, es para que estuvieran ofreciendo disculpas, no para que estuviesen demandando, es para que estuviesen aceptando de que se excedieron y que ya no se puede seguir con lo mismo. Están muy enojados porque no pagaban impuestos y se están presentando denuncias; y se trata de grandes corporaciones nacionales, extranjeras que tenían una gran influencia hasta en los partidos, por eso hay esta diferencia".



Durante su conferencia matutina en el salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal criticó que algunos empresarios cuestionen la medida, pese a que se establecieron contratos leoninos y se excluyó a la Comisión Federal de Electricidad, e indicó que en los siguientes días se dará mayor información sobre el tema.



’Se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad como si ellos no produjeran energías limpias, no se consideró que la energía de las hidroeléctricas y en otros procesos otras plantas eran energías limpias, el trato preferencial se le dio a los particulares’, refirió.