Gracias al mes del testamento, entrega Ixtapaluca este valioso documento

IXTAPALUCA, MÉX. -Gracias a la Jornada del mes del testamento en Ixtapaluca, las y los 100 primeros beneficiarios que realizaron el trámite fueron notificados para acudir recibir este documento por parte de la notaria 23 en el Estado de México con un importante ahorro gracias al descuento ofrecido.



Personal de la Notaría, invitó a las y los ixtapalquenses a realizar un trámite tan importante como lo es el testamento y que a futuro evitará problemas e incluso rupturas familiares, ya que su voluntad sobre la forma en cómo se distribuirán sus bienes estará establecida en un documento con validez legal.



Comentó que el proceso es muy sencillo, y los costos que se están manejando en la jornada son económicos pues para las personas adultas mayores tiene un costo de 950 pesos, y para el público en general mil 200 pesos.



Miguel, beneficiario de la jornada del mes del testamento, invitó a las y los habitantes a que no dejen pasar esta oportunidad, ya que en su caso el haber realizado este trámite lo deja más tranquilo pues evitará que en un futuro su familia no tenga problemas.



Cabe mencionar que la jornada se extendió todo el mes de octubre, por lo que se les hace la invitación a las personas interesadas en realizar este trámite deben de comunicarse al 55-59 72 85 00 ext. 2055 para poder agendar su cita en un horario de 9:00 a 3:00 pm.



Los requisitos que deben presentar, luego de agendar su cita son: Dos copias de credencial del INE O IFE, dos copias de la credencial del (INAPAM), una copia del CURP, en el caso de personas adultas mayores a partir de los 70 años, presentar certificado médico, en caso de no saber leer o escribir debe estar acompañado de dos testigos que no deben ser familiares.