¡Gracias presidente! ¡Estás haciendo justicia a los nayaritas!’: González Barrios

Por Norma Cardoso/Lulú Mercado



El Ingeniero Rodrigo González Barrios, Vocero de la Comisión de la Verdad, dio sus primeras impresiones, después de que se diera a conocer sobre la liberación de la orden de aprehensión de Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit.



’La Comisión de la Verdad interpusimos denuncia contra "La Comisión de la verdad interpuso denuncias contra el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, por probable enriquecimiento ilícito en la Fiscalía local y en febrero de este año por cohecho por el tema de Roy Rubio Salazar de la notaría; y por probable delincuencia organizada que fue la primera que interpusimos y que también esta interpuesta en la Fiscalía General de la República.



Asimismo, mencionó que ’tengo claro que todo esto se sumó por una decisión del centro, ustedes saben que la detención, seguramente, del General de División Salvador Cienfuegos tiene que ver con todo esto".



’Y seguramente hay una decisión como lo fue en el Infonavit; en el Infonavit, el presidente de la república señaló que había un fraude muy grande y me queda claro que por eso hubo decisiones acá, que ha señalado, la semana pasada, el presidente República de la problemática de Nayarit’.



Para González Barrios, el presidente López Obrador intervino en el asunto del ex gobernador: ’Yo casi estoy seguro de que a eso venía apenas en días pasados y que se tuvo que regresar entonces ahora si yo diría, si el tema se concreta. ¡Gracias presidente! ¡Estás haciendo justicia a los nayaritas!’, expresó el entrevistado.



¿Entonces quieres decir que la venida de López Obrador y también las acusaciones que se le hicieron en ’la mañanera’ influyó para que volteara a ver a Nayarit sobre el tema?, se le cuestionó



’Tiene que ver con eso porque ustedes han de recordar que en junio tenía que presentarse Roberto Sandoval y lo dejaron ir, aquí en el Estado entonces tengo claro, pero yo no me voy a acordar de eso, qué bueno que la Fiscalía local resulto, efectivamente, liberar las órdenes de aprehensión correspondientes, y ahí vamos a estar nosotros como los como lo hemos estado en estos más de 3 años’.



¿Usted tiene conocimiento sí habrá metido algún Amparo para que no se ha detenido el ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval que lo proteja?



’Lo que tengo claro es que hay muchos amparos, pero también hay denuncias que seguramente, se está actuando, lo que yo les quiero decir es que hay una decisión de actuar y se está actuando’,



¿Es histórico para Nayarit, el hecho de que salga una orden de aprehensión para un ex gobernador? Es histórico para todo el país porque este es un estado donde siendo gobernador Roberto Sandoval, Estados Unidos le anuló su visa, estando Roberto Sandoval de gobernador detienen a su fiscal general, siendo ya Roberto, no estando ya en el cargo, el propio Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que no era una persona grata para Estados Unidos. Y bueno, ya conocimos como también Roberto Sandoval tuvo contactos con la DEA o sea seguramente y yo lo dije el día de ayer, seguramente, para entregar al general de División Salvador Cienfuegos, entre él y Veytia, eso es lo que nosotros decimos.