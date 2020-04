‘Gran error’ no usar mascarillas contra el Covid-19: experto chino

www.guerrerohabla.com



CHINA. Abril 02, 2020.- El director general de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de China, George Gao, alertó que el ’gran error’ que se está cometiendo en Europa y Estados Unidos es que la gente no se está poniendo la mascarilla.

El científico señaló que no usar máscaras para protegerse contra el coronavirus es un error, lo cual contradice a la versión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha indicado que el uso de cubrebocas en personas sanas no es necesario.

’En mi opinión, el gran error es que la gente no se está poniendo las mascarillas’, dijo Gao, en una entrevista que le ha llevado dos meses conseguir a la publicación especializada ’Science’.

Al abordar las lecciones que la epidemia del Covid-19 ha dejado en China, indicó que este virus se transmite por gotitas y por contacto cercano’, por dicha razón se debe de llevar una máscara, porque cuando se habla siempre salen gotas de la boca.

’Mucha gente tiene infecciones asintomáticas o presintomáticas. Si llevan máscaras, pueden evitar que las gotas cargadas de virus escapen e infecten a otros’.

Gao resaltó la importancia de aislar todos los casos y poner en cuarentena los contactos cercanos, además de suspender las congregaciones públicas y bloquear las ciudades.





Por otra parte, el investigador se mostró escéptico en relación con la idea de que la expansión del virus se frenará con el calor del verano. Señaló la necesidad de que más estudios científicos trabajen en esta cuestión.

’Mucha gente piensa que el virus es frágil y particularmente sensible a la temperatura o la humedad. Pero, gracias a estudios hechos en China y Estados Unidos, parece que es muy resistente en algunas superficies, y que podría sobrevivir en muchos medios’, comentó.

George Gao es experto en virología e inmunología, participó en algunos de los primeros y más importantes estudios sobre el SARS-CoV-2, el virus causante de la Covid-19.