Gran parte de la ciudadanía rechazan las pre-candidaturas de Carmen de la Rosa y Epifanio Lopez por el partido de MORENA porque suenan a vil corrupcion

Nezahualcóyotl, Mex.-Un verdadero cínico, mercantilista de la politica y vividor de la ubre presupuestal, así califica gran parte de la sociedad a el dirigente de la agrupación politica nacional ’[email protected] por un País Mejor’ y actual alcalde de esta localidad el experridista y ahora de MORENA, Juan Hugo de la Rosa al saber que dos integrantes de su organización Carmen de la Rosa Garcia y Epifanio López, se registraron como aspirantes a sucederlo en la alcaldía si es que llegaran a triunfar en las próximas elecciones venideras.

Vecinos de las colonias Evolución, Rafael Sánchez Ortiz, Metropolitana en sus tres secciones, Heriberto Malo Pérez y Rosa Benítez Marcos, de la colonia Agua Azul, expresaron su total rechazo y enfado a las propuestas de pre-candidaturas de Carmen de la Rosa y Epifanio López, porque ’aquí de lo que se trata no es más que Juan Hugo de la Rosa siga acrecentando su fortuna en dinero, cubrirse las espaldas con cualquiera de sus pre-candidatos a pesar de que en este trenio el todavía presidente municipal no trabajo y solo se dedicó todo el tiempo a su organización a la cual en su fallido momento quiso hacerlo partido.

Abundaron y coincidieron los entrevistados, que causan risa y tallan en lo ridículo los maquillados y falsos mensajes que Carmen y Epifanio expresan hacia la sociedad en público o a través de panfletos, en donde dicen que de llegar cualquiera de los dos a la presidencia municipal, darán continuidad al trabajo realizado? Por Juan Hugo de la Rosa.

Afirmaron, que de lo que se trata es que de llegar a la alcaldía cualquiera de los dos, tal vez traten de cuidar las espaldas de Juan Hugo de la Rosa para evitar le aplicaran una auditoria porque al no haber obra pública de impacto, se abrirían las posibilidades de aplicar una profunda auditoria por medio de la OSFEM para saber en donde quedaron tantos millones de pesos que giro los gobiernos federal y estatal a Nezahualcóyotl para aplicarlo en obra pública, pero para donde quiera que se mire no hay pavimentación de calles, electrificación de calles ya que en su mayoría las lámparas están descompuestas o de plano no sirven, inundación de calles en temporadas de lluvias, la inseguridad que se vive en las calles pese a que el alcalde trate de encubrir a su director Jorge Amador Amador, el poco interés que ha tenido el alcalde para el problema de la pandemia provocado por el COVID-19, en fin que el dirigente estatal de MORENA debería evitar el oportunismo o el influyentísimo en la selección de pre-candidatos para que deje de ser un trampolín para muchos políticos vividores que no trabajan, y que ya tuvieron por dos ocasiones la presidencia como el caso de Juan Hugo de la Rosa y todavía quieran heredar el cargo a un familiar o dejar a un incondicional, terminaron diciendo