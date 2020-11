Grandes en las letras

El siguiente reporte del Inegi nos recuerda que un intelectual es el que dice una cosa simple de una manera difícil.

En promedio una persona lee 3.4 ejemplares al año.

Las mujeres leen en promedio 3.2 y los hombres 3.7 libros al año.

Con datos oficiales del 2020, de 38 millones de personas alfabetas de 18 años y más, 16 millones declararon que, de febrero de 2019 a febrero de 2020 leyeron algún libro.

En ese periodo, cuatro de cada 10 personas alfabetas de 18 años y más declararon leer al menos un libro.

La lectura de libros guarda una estrecha relación con el nivel de escolaridad.

Según datos del MOLEC 2020, dos de cada tres personas de 18 años y más alfabetas con al menos un grado de educación superior, leen libros (66 por ciento).

Entre alfabetas del mismo rango de edad, pero sin educación básica terminada, solo 20% lee libros.

Los principales motivos de lectura de libros son el entretenimiento y por cultura general, y concentran 65 de cada 100 personas de 18 años y más que son alfabetas y lectoras de este material (10 millones).

La literatura (novela, cuento, ciencia ficción o teatro) es el género más leído: 42% (4 millones) de la población lectora de libros declaró haber leído esta temática.

En 2016, de la población 7% los leyó en formato digital.

Para 2020, la proporción aumentó a 12 por ciento, equivalentes a 12 millones de personas.

Con afecto a la también escritora y poeta Rusia MacGregor.

Isabel Angélica Allende Llona es una escritora chilena con nacionalidad estadounidense, de ascendencia hispano-portuguesa y nacida en Perú.

Una de las figuras más representativas de la literatura latinoamericana.

Isabel Allende nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, donde su padre, Tomás Allende, primo hermano de Salvador Allende, era funcionario diplomático de Chile.

Debido a esto creció y estudió en países como Perú, Bolivia, Líbano o Chile. Recibió educación privada de gran calidad en colegios estadounidenses.

Establecida en un primer momento en Santiago de Chile, trabajó como periodista para revistas infantiles o para mujeres, posteriormente trabajó en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), lo que la llevó a pasar largas temporadas en Europa. Se casó en los años 60 con Miguel Frías, con el cual tuvo dos hijos; una hija llamada Paula, en la que está inspirada su obra más sentimental y personal Paula tras su muerte, y años más tarde un segundo hijo, Nicolás.

Tras el golpe de estado en Chile a principios de los años setenta, Isabel se exilió primero a Venezuela, donde trabajó en el diario El Nacional de Caracas y publicó su primera obra La casa de los espíritus, y más tarde a Estados Unidos, donde reside en la actualidad junto a su segundo marido.

Compaginó su trabajo como periodista mientras estaba en el exilio en Venezuela con la escritura de su primera novela, La casa de los espíritus, obra que se convirtió en todo un fenómeno internacional y que fue llevada al cine en 1993 y al teatro.

A partir de ese momento, decidió dedicarse por completo a la literatura, y desarrolló una notable carrera que continúa hoy en día.

Es una de las escritoras en lengua española más leídas de todos los tiempos y ha publicado tanto novela como cuentos infantiles o teatro.

Gran parte de su obra se cataloga dentro del realismo mágico, aunque también se ha adentrado en la novela policial o histórica.

Su lenguaje es sencillo, claro y pleno de contenido, y con un marcado acento feminista.

A lo largo de su carrera ha vendido millones de copias de sus libros, con traducciones a multitud de idiomas.

De entre su obra cabría destacar títulos como La casa de los espíritus, Inés del alma mía, La isla bajo el mar o El amante japonés.

Ha obtenido numerosos galardones por sus obras, como por ejemplo el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010.

Con 21 libros escritos, traducidos en 35 idiomas, 50 premios ganados durante su carrera y mil historias por contar, sus letras se convierten en una fuente de inspiración para aquellos días en que necesitamos una palabra de aliento para seguir adelante.

Hoy queremos regalarte algunas de sus frases más célebres... ¡Disfrútalas!

’La muerte no existe; La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme siempre estaré contigo’

’Pensé que poner nombre a los problemas hace que se materialicen y ya no es posible ignorarlos; Pero mantenerlos en el limbo de lo impronunciado hace que desaparezcan’

’Me Gustan las personas que luchadoras; los que salen adelante teniéndolo todo en contra. Esa es la gente que me fascina. ¡La gente fuerte!

’Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para afrontar el futuro’

’Todos tenemos una insospechada fuerza interior que emerge cuando la vida nos pone a prueba’

’Nadie puede jamás poseer al otro. El amor es un contrato libre que empieza con un chispazo y que puede concluir del mismo modo.

’Estamos en edad de tirar por la borda los sentimientos inservibles y quedarnos solo con los que nos ayudan a vivir’

’la verdadera amistad resiste el tiempo, la distancia y el olvido’

’El amor como la suerte llega cuando no se llama. Nos crea confusión y se esfuma como la niebla’

