Grecia: Cuna de historia

Conocida como cuna de la democracia y sus innovadores ideas de gobierno en la antigua Grecia es una de las civilizaciones más fascinantes de la historia de igual manera presentó grandes avances científicos y el imperio estaba formado por grandes ciudades estados que eran totalmente independientes por ello te contamos algunas cosas de la antigua Grecia que probablemente no conocías. La esperanza de vida de los antiguos griegos era demasiado alta e inusual para que lleve poca el promedio de vida era entre los 90 y los 100 años ya que llevaban un estilo de vida muy saludable una dieta mediterránea y ejercicio físico extenuante actualmente llevar una uniceja no está bien visto sin embargo en la antigua Grecia esto era un símbolo de belleza e inteligencia las mujeres que no presentaban una uniceja utilizaban diferentes tipos de pigmentos naturales para poder pintarse las ideas de manera poder seguir el estereotipo de belleza de la época contrario a lo que se practica hoy en día la prostitución estaba completamente aceptada como para hombres y mujeres ellas tienen una forma muy discreta de anunciar su servicio ellas calzaban sandalias y cuando querían atraer la atención de un hombre escribían en el suelo sígueme de igual manera ellos eran las únicas mujeres que llevaban pigmento de color rojo sobre los labios una tradición que hasta el día de hoy conocemos era que a sus difuntos les colocaban monedas en los ojos ya que creían que tenían que cruzar un río y la única forma de hacerlo era pagar la cuota a la barca de caronte se pensaba que el conocido barquero les cobraba 2 monedas de plata por lo cual de estas eran enviados con sus difuntos al momento de realizarles el funeral a pesar de que la prostitución era bien vista las infidelidades eran duramente castigadas en la antigua Grecia a los infieles y les castigaba insertando raíces en el ano como jengibre o tubérculos para que pudieran tener intensos Dolores.