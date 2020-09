Grilla frena desarrollo

ES CURIOSO, PERO HAY MUCHOS POLÍTICOS Y ANALISTAS QUE NO LLEGAN A ENTENDER LAS RAZONES POR LAS QUE LOS CIUDADANOS, EN LA CAPITAL, RECURREN A LOS PUESTOS CALLEJEROS EN BUSCA DE COMIDA, ALGUNA, ’CHATARRA’, DIRÍAN LOS CLÁSICOS. La realidad es que cuando estamos en crisis se va a todas las baratas y no hay forma de que los muchos desempleados o goleados por la crisis económica se den lujos como el ir a restaurantes y por esas razones recurren a tacos, tortas y hasta frituras para calmar el hambre, sin pensar en la buena alimentación, todo está de acuerdo a los ingresos y no a las conciencias alimenticias.



Hay quejas de los puristas de que no se respetan los protocolos de salud y que no se pueden guardar la sana distancia cuando los ciudadanos ocurren a comprar los tacos, frituras o tortas a la hora de comer y no hay mucho espacio cuando la venta se realiza en un espacio reducido a la taquería de la calle o cuando se ocurre a la torta o tacos de canasta que son distribuidos en bicicletas. Por ejemplo, hace unos días en un acto de represión generado por la intolerancia de algunos servidores públicos del gobierno capitalino trataron de arrebatarle canasta y bicicleta a una mujer, cuyo ’delito’ era que vendía tacos de canasta, la población indignada por la represión se dedicó a defender de todas formas a la mujer y las autoridades tuvieron que regresarle la bicicleta y pagarle los tacos y le dieron un nuevo espacio para sus actividades, por ello, en las redes se conoció otro caso de ’lady tacos de canasta’, pero la verdad es que desde hace muchos años, cuando salíamos de la primaria, secundaria y vocacional y no teníamos tiempo de ir a comer a casa, recurríamos a los tacos de canasta que eran los más baratos o a las tortas y ahí la llevábamos. Los mexicanos han recurrido a este tipo de alimentación e incluso a los alimentos ’chatarra’ no por gusto o motivación de la publicidad, que es mucha para su consumo, sino por la necesidad y esto lo saben las autoridades y no han hecho nada por remediar las cosas o dar elementos para que con subsidios de producción esos tacos mejoren la calidad alimenticia o las tortas y los mismos productos ’chatarra’ y dar oportunidades de empleo y de generar espacios y motivaciones para el deporte, dejando a un lado el que los mexicanos actuales caminan menos y están mucho más tiempo sentadotes con la televisión o los medios electrónicos que solamente les hacen perder tiempo y no establecen mejores mecanismo de estudio y preparación, no, perdemos tiempo en los memes y en los jueguitos y películas o telenovelas y ahí no se ve la acción del gobierno para cambiar las cosas y por ello más mexicanos engordan por esa inactividad y por esa mala alimentación. Ahora, se pretende culpar de todo a este gobierno, pero el tema lo venimos arrastrando de hace mucho tiempo y en ese tiempo los mismos comunicadores, ahora tan críticos, se quedaban callados y no hablaban de este tema porque en sus medios no se los permitían, ya que la publicidad era mucha y no la podían perder con las críticas, porque hay que entender que en un mundo capitalista o ’socialistas’ o ’populista.’ el que PAGA MANDA.



En su recorrido por Nuevo León y en su conferencia mañanera el Presidente declaraba que la demanda actual de los mexicanos está centrada en EMPLEO Y SEGURIDAD y que es ahí donde tenemos que actuar, lo curioso es que, por ejemplo, en Nuevo León, el secretario de Salud, hace campaña política tratando de imponerle a AMLO el ’tapabocas’ y lo mandaron al diablo, en el buen sentido de la palabra y así este ’funcionario’, que no ha podido hacer bien su trabajo, opera con presiones a los distintos grupos económicos y manipula la aprobación para su funcionamiento y reapertura a pesar de que le pongan y muestren los empresarios de que hay protocolos de seguridad sanitaria adecuados para garantizar la salud, pero bueno, cuando se trata de joder por joder y mostrar su fuerza y manipulación, pues no hay argumentos, pero sí hay intenciones y la intención es que al ’secretario de Salud’ de Nuevo León le vale un comino la salud, sino que le importa imponerse en la carrera política porque le importa llegar a la ’grande’, y para llegar, le vale madre todo y atropella y no deja la reactivación económica de los distintos grupos empresariales que demandan retornar a la acción… y esto, en mi pueblo se le llama: ’ pues que poca…’



ES CURIOSO, pero cuando el Presidente hace sus recorridos por los estados, muchos piensan que solamente son intenciones electoreras y no de apoyos y ayudas a la población. El Presidente llega a visitar estados que tienen la fama de estar en su contra por motivos de visión política y económica, pero hay que reconocer que lo vital en los actuales momentos es que todos emprendamos la acción para la reactivación económica y dejarnos de tonterías y aceptar que abrir los espacios con los controles sanitarios es vital y cuando ya se tienen los protocolos hay que dejar abrir cualquier espacio que genere empleos sobre todo, cuando son miles de empleos y generan recaudación, cuando son recaudaciones multimillonarias y no estar sujetos a los intereses políticos o económicos y de presión por apoyos de un funcionario que en vez de apoyar anda buscando subir su nivel para entrar a una contienda electoral.



El ’Bronco’, gobernador de Nuevo León, conoce el sistema de presión en un momento de crisis política, él así llegó, con grandes esperanzas para la población de un buen cambio y ha lidiado con los graves problemas y los muchos intereses en su contra, pero ahí, como quiera, la lleva, el asunto es que no sabemos si él mismo autoriza como se asegura que un funcionario como el de Salud en vez de operar para mejorar salud y empleo se dedique a joder y a la ’grilla’ para intentar estar en la ’jugada a la gubernatura’ y si él lo sabe y lo alienta, pues malo y si no lo sabía, peor, porque un gobernador debe estar perfectamente informado para no cometer errores o ser manipulado por intenciones mal sanas y políticas de ambición. Hay que hacer florecer los empleos y ejercer las funciones adecuadas para garantizar los protocolos de seguridad en salud y dejar de poner trabas que aumentan desesperación en miles de trabajadores que son afectados por las ambiciones políticas de un señor que suponemos bueno en su especialidad como médico, pero que no debe andar en las ambiciones políticas, porque el que a dos amos sirve, pues queda mal.



[email protected]