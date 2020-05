’Gris y corrupto futbol mexicano’, a nivel internacional, denuncia jugador

+En una carta difundida en redes sociales lo calificó de ’soberbio y arrogante’, tras la desaparición de la Liga de Ascenso



+El zaguero criticó, también, contra sus compañeros de juego y periodistas



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– A los largo de la historia, por temor a represalias –que pueden sepultar su carrera deportiva con el peso del balón–, pocos jugadores profesionales han osado criticar a la Federación Mexicana de Futbol, por un rosario de atropellos laborales en su contra. Ahora desató encono la anunciada desaparición de la Liga de Ascenso que dejó a más de 360 deportistas sin empleo. Rodrigo Íñigo fue de las honrosas excepciones. No se arredró. Su rabia contenida.



Futbolista que debutó en el América y tuvo una carrera de 12 años en México en varios equipos, entre la Primera División y la hoy extinta Liga de Ascenso. Actualmente, ahora milita en la USL –equivalente a segunda división de la MLS– de Estados Unidos, con el conjunto Las Vegas Lights –patrocinado entonces, 2018, por un dispensario de mariguana–, que dirigió el mexicano José Luis Sánchez Solá, Chelis.



Tras advertir que no es ajeno a lo que sucede en su país y menos después de jugar tanto en Primera División como en Liga de Ascenso durante 12 años, denunció en una carta fechada en Madrid, España, el 1 de mayo, y dirigida a Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, calificándolo de ’soberbio y arrogante’:



’Pude sentir en carne propia la vulnerabilidad a la que los futbolistas mexicanos estamos expuestos, con injusticias y decisiones viscerales e incomprensibles, donde no existe protección alguna más que acudir a la resignación, agachar la cabeza por temor a ser despedido, o no seguir formando parte de alguna institución.’



E Interrogó con el hierro candente de sus palabras:



’¿Qué es lo que tenemos como Federación de Futbol en México? ¿Qué valores pregonan? ¿Cuál es la esencia de nuestro futbol y proyecto de crecimiento? ¿Qué clases de amenazas hay para no defender el trabajo que le da de comer a cientos de empleados en los clubes que trabajan por el sueño de ascender a Primera División?’



El defensa mexicano de 34 años escribió su misiva epistolar dirigida a Enrique Bonilla, a quien le cuestiona la desaparición del Ascenso MX, y las formas en que ha abordado el tema, invitando a los jugadores desempleados a buscar trabajo en Panamá.



’Su soberbia y sarcasmo en sus diferentes entrevistas dan rabia, impotencia. ¿Es usted el que nos representa? A mí desde luego que no, a muchos de mis excompañeros, tampoco’, argumentó.



Y lanzó, punzante:



’Está usted mostrando la imagen más gris y corrupta del futbol mexicano a nivel internacional. Lo que perjudica mucho al cerrar fronteras para hacer convenios, treguas para ser mejores y CRECER…’



«Para usted señor Bonilla. Y a quien le quede el saco también. @AMFproMX @LigaBBVAMX @AscensoBBVAMX @FMF @ESPNmx @FOXSportsMX @NTelevisa_com @TVAztecaEsports @MarcaClaro

CON MUCHA IMPOTENCIA Y DOLOR.»



Consideró ’imperdonable’ que Bonilla haya anunciado la desaparición de la Liga de Ascenso MX en plena pandemia de coronavirus, pues esto perjudica al ’porcentaje más alto y más desprotegido del futbol mexicano que se cae a pedazos’, además de que valores como la lealtad y crecimiento ’se desmorona cada día más’.



E invitó al directivo a recapacitar:



’Recuerde que el escudo y las instituciones seguirán por siempre, pero los actores estamos de paso. El legado que usted deje para bien o mejor dicho, más para mal que para bien, será recordado siempre’.



Íñigo también lamentó la poca unión que hay en el gremio de futbolistas y que varios referentes del balompié azteca no hayan salido a dar la cara ante la decisión de desaparecer el ascenso, lo que implica dejar sin trabajo a muchos jugadores.



’Me decepciona y me sorprende que varios referentes desde su trinchera han guardado silencio, no se han pronunciado, e incluso, han evadido alguna forma de apoyar a los compañeros de profesión. Peor aún que la asociación de futbolistas mexicanos tenga las manos ‘atadas’ y no se pueda confrontar, pelear por lo justo’.



Finalmente, el zaguero también tuvo cuestionamientos hacia periodistas que han aplaudido la decisión de desaparecer el Ascenso MX, como si estuvieran ’coludidos en esta tragedia y se regocijan de que mucha gente estará sin trabajo’.