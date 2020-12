Gritan ex servidores públicos despedidos injustificadamente por la alcaldesa Nancy Gomez que les pague los sueldos y aguinaldos.

Chicoloapan, Mex.-En tanto la alcaldesa de la localidad del partido morenista Nancy Gómez Vargas ya se siente con tamaños para candidatearse a una diputación, así como su esposo y suegro los ’samueles’ ya se sienten que merecen la silla presidencial pese a que la población los aborrece por la ola de corrupción y nepotismo que durante su gobierno prevalece.

La población en su mayoría dice, que la alcaldesa una vez que llego en mala hora al poder pese a su marcada ignorancia para gobernar, se enfermó de prepotencia, vanidad, soberbia y autoritarismo.

Hechos que se están viendo reflejados durante su gris mandato con varios ex servidores públicos que laboraron durante casi dos años de su nefasto gobierno y que fueron despedidos injustificadamente sin siquiera ser liquidados conforme a derecho les corresponde.

Una de las afectadas que estuvo laborando en una oficialía conciliadora y que se armó de valor para denunciar públicamente a través de las redes sociales en donde denuncia, que ella pese ha estar en estado de embarazo y no saber el motivo de la separación de su trabajo, no sabe las causas por la que le fue suspendido su sueldo así como aguinaldo y otras prestaciones a las que tiene derecho, por la que señala como única culpable a la presidenta municipal Nancy Vargas.

Añadió, que en su momento acudió ante la dependencia local de Derechos Humanos para saber las causas de su despido injustificado asi como a la retención ilegal de su salario y prestaciones a las que tiene derecho, pero que en ese lugar la ignoraron por lo que ha entrado en clima de impotencia y desesperación en espera que sean las autoridades correspondientes que hagan justicia en su caso asi como en el resto de sus compañeras.

Cabe aclarar, que será cuestión de días que la alcaldesa Nancy Gómez y su Esposo Samuel, formalizaron hace unos días su situación legal como matrimonio y en donde según fuentes dignas de todo crédito, dicen que la pareja echo la casa por la ventana por lo que se murmura que dentro de los gastos que invirtieron en la suntuosa fiesta presuntamente iban los salarios de los más de 10 ex servidores públicos que fueron separados ilegalmente de su trabajo.

También se corrió fuerte el rumor, que queda clarísimo que la orden para la suspensión de sueldos y prestaciones a que tienen derecho los ex servidores públicos despedidos injustificadamente corrió a cargo de Nancy Gómez por órdenes de los ’samueles’.

Al respecto, cabe mencionar que ojala el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se de cuenta que aquí en Chicoloapan el gobierno actual lo ha traicionado en su lema ’no engañar, no traicionar y no robar’ por lo que ojala tome cartas en el asunto y no permita que estos malos funcionarios sigan sirviéndose del pueblo y ponga en su lugar a la familia de Nancy Gómez que está enferma de poder que entre sus actitudes de corrupción está la de la practica del nepotismo y que además la alcaldesa y su familia se comportan de una forma déspota y han adoptado la postura de ser unos viles caciques.