Gritan ’¡Ni una menos!’ desde el monumento a la Independencia en Iguala

IGUALA, Gro., 25 de noviembre del 2020.- El colectivo Mujeres en Lucha llevó a cabo un breve acto informativo en el monumento a la Independencia, y en voz de Jazmín Cortés Barrera y Erika Silvia López Zavaleta, expresó su inconformidad por la represión que sufrieron las mujeres que se manifestaron en Cancún en demanda del esclarecimiento y castigo a los responsables de la desaparición y asesinato de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, Alexis.



Unas 15 integrantes llegaron desde las 11 de la mañana y se colocaron en las escaleras con cartulinas de color negro en las que se leían consignas como ’Nos queremos vivas todas. Ni una menos’, ’Si duele no es amor.



NO más violencia contra las mujeres’. También ’Alto a la impunidad. Ni una asesinada más’, y ’Ni víctimas, ni pasivas. ¡Mujeres combativas!’. Al leer un documento, Jazmín Cortés dijo que la Comisión Nacional para Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres declaró por segunda ocasión la Alerta de Género en el estado de Guerrero; la primera vez fue en 2017 y el gobierno no actúa en consecuencia.



Indicó que el movimiento de las mujeres en Guerrero sólo ha sido visible gracias a los medios de comunicación y denunció que el gobierno del estado no ha aceptado tener mesas de trabajo como lo han solicitado en diversas ocasiones. Respecto a la norma 046, dijo que ’sólo hemos recibido el silencio como respuesta’.



Cortés Barrera además mencionó que en el mundo son asesinadas unas 60 mil mujeres cada año. Añadió que México está entre los 14 países del mundo con más casos de feminicidios y que el 53 por ciento de las mujeres sufre agresión por alguien distinto a su pareja. Por último dio a conocer que a las 6:00 de la tarde iluminarán el Monumento a la Independencia con luz morada.

