Grito de Independencia se realizará de manera virtual: Manzano Rodríguez

En cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas por el sector Salud para evitar posibles contagios de COVID-19, el acto conmemorativo del 210 aniversario del Grito de Independencia de México se realizará sin público y será transmitido por las diversas plataformas digitales del Gobierno Municipal.



El secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, refirió que por el retorno a la fase naranja del semáforo epidemiológico, el acto no será concurrido y por esta razón se invita a la población a seguir la transmisión virtual de la celebración mexicana.



El tradicional acto será encabezado por la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, acompañada de los integrantes del cuerpo edilicio, desde el balcón del Antiguo Ayuntamiento, a partir de las 10:30 de la noche de este martes.



Previo a la ceremonia del Grito, el Cabildo realizará una sesión solemne para recordar a los héroes de la independencia y su lucha libertaria a favor del pueblo de México.



Manzano Rodríguez exhortó a la población a no salir de sus casas y evitar asistir a lugares concurridos, a fin de disminuir la cadena de contagios del nuevo Coronavirus para no regresar al semáforo rojo y así no afectar más la economía de Acapulco.