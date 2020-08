Grupo de morenistas se manifiestan en Ciudad de México contra posible candidatura de Francisco Xavier por la alcaldía de Pachuca.

Un grupo de militantes del partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena) del estado de Hidalgo se manifiestan en las afueras de las oficinas de ese instituto político de la colonia Roma de la Ciudad de México en protesta por la posible nominación del cantante Francisco Xavier Berganza como posible candidato a la Presidencia Municipal de Pachuca.

Los inconformes portan carteles y mantas con la leyenda ’¡Francisco Xavier es un violador .En Morena respetamos a las mujeres!’ .

Esto en referencia a una acusación que se le formuló a Francisco Xavier en abril de 2006 cuando era , junto con el perredista José Guadarrama Márquez candidato a la Senaduría de la Republica.

Dicho señalamiento al final fue desechado por los tribunales al determinar que no había pruebas hecho por el cual Francisco Xavier pudo asumir el cargo de senador.

Los morenistas exigen hablar con el dirigente nacional de Morena Alfonso Ramírez Cuellar para exigir que Francisco Xavier no sea postulado.

El también cantante disputó la gubernatura por el PAN en los elecciones de 2016, las cuales perdió ante el priista Omar Fayad Meneses.

A unos días de que se reanude el proceso electoral, son varios los aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Pachuca, entre ellos el activista de izquierda Pablo Vargas así como los expriistas Canek Vázquez, operador de Manlio Fabio Beltrones e identificado con el líder del Grupo Universidad Gerardo Sosa así como el también ex militante del PRI y extitular de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, José Luis Lima Morales.