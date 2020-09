Grupo de mujeres denuncian penalmente a los policías y a mandos de la FGJEM de Ecatepec

Ecatepec, Mèx., 22 de septiembre.- El grupo de mujeres que el pasado 11 de septiembre fueron desalojadas de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) en Ecatepec, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) para que se castigue a los policías por la agresión que sufrieron y los mandos que ejecutaron la acción.



El grupo de mujeres, acompañadas por diversos colectivos feministas entre ellos Manada Periferia, realizaron la tarde de este martes una marcha por las calles del centro de Ecatepec de las instalaciones de la Codhem a la FGJEM.



La mujeres portaron pancartas en las que leìa ’Septiembre 11, ni perdón ni olvido’, ’Es el tiempo de las mujeres’ y ’Si no escuchan nuestra voz tendrán que acostumbrarse a leernos en sus muros’. A su paso gritaron consignas exigiendo el esclarecimiento de la represión y castigo a los culpables.



Las mujeres afirmaron que no confían en el anuncio que hizo la FGJEM en días pasados de retirarles los cargos en su contra por la toma de la Codhem, hasta en tanto no lo verifiquen sus representantes legales.



’Estamos haciendo una denuncia simbólica, desde el lugar donde nos detuvieron el 11 de septiembre de manera arbitraria violando todos nuestros derechos humanos. Queremos que quede caro que violentaron a víctimas que se encontraban dentro del edificio en Ecatepec y a los familiares que preguntaban por nosotros en Atizapán’.



’No confiamos en la palabra de la Fiscalía ya que su palabra era garantizar nuestra seguridad e integridad física junto alas víctimas que estaban dentro de Codhem esa noche con nosotras, sin embargo aplicaron el abuso de la fuerza autoridad para desalojarnos. No estábamos cometiendo ningún delito porque fue una toma pacifica y no confiamos en lo que eso estado nos ofrece’, expresó Malo, una de las feministas.



Las mujeres caminaron por casi 30 minutos por la avenida Morelos y a su arribo a las instalaciones de la FGJEM, leyeron un pronunciamiento denunciando que las violaciones a sus derechos humanos continúan ocurriendo.



’Exigimos el esclarecimiento de los hechos, castigo a los culpables, respeto al debido proceso y respeto a nuestros derechos humanos y garantías de no repetición’, leyeron.



Acompañadas de personal del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el grupo de mujeres ingresó a la FGJEM en Ecatepec para presentar se denuncia penal. El próximo viernes fueron citadas a ratificar esta denuncia.



La tarde del jueves 10, el grupo de feministas de varios colectivos, entre ellos Colectivo Feminista Ehècatl y Manada, ocupó la visitadurìa de la Codhem para exigir la destitución de varios funcionarios municipales y denunciar la falta de respuesta a sus quejas y demandas por parte de las autoridades. Además, la toma fue un acto de solidaridad con sus compañeras que se encuentran en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



Durante la madrugada del viernes 11, el grupo de mujeres fue desalojado por efectivos ministeriales. Once mujeres y dos hombres fueron detenidos y trasladadas al ministerio público de Atizapán; quienes 10 horas después fueron liberadas. Durante su detención, un grupo de feministas vandalizò el centro de justicia y por la tarde otro grupo quemó las instalaciones de la Codhem en Ecatepec.