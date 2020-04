Grupo de sujetos intentan saquear "Bodega Aurrerá" en Acolman

Acolman, México., a 23 de marzo del 2020.- un grupo de sujetos aún no identificados, la madrugada de este lunes intentaron romper las cortinas de la entrada principal de la tienda de autoservicio con razón social "Bodega Aurrera" ubicada en la comunidad de Tepexpan Acolman.



De acuerdo a la información, fue a las 3:30 de la mañana de este lunes cuando una llamada al c5, alerto a las autoridades de que en la tienda "Bodega Aurrerá" ubicada sobre la carretera libre México - Pirámides en el poblado de Tepexpan, un grupo de personas intentaron romper las dos puertas principales de este lugar para ingresar a la tienda y presuntamente saquearla.



Al acudir los uniformados a este llamado, lograron establecer contacto con el personal de seguridad privada que se encontraba laborando en ese momento adentro de esta tienda, comentaron que minutos antes escucharon varios golpes contra las cortinas metálicas, comunicándose de inmediato con las autoridades policiacas.



Minutos después policías y los gerentes de esta tienda realizaron un recorrido por el interior de la tienda y constataron que aparentemente no falta nada de mercancía, lo que indica que los presuntos asaltantes no lograron ingresar.