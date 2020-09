Grupo Help, Homenaje a Los Beatles

Este show forma parte de la serie de actividades y amenidades con que contará el autocinema Llumcreativa instalado en el interior del parque Venustiano Carranza

¡El Grupo Help! Llevará su homenaje a los Beatles a las instalaciones de autocinema Llumcreativa



El show se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre a partir de las 7 de la noche



Boletos a la venta en www.cinemallum.com.mx







El Autocinema Llumcreativa El Parque apoyado por la Alcaldía Venustiano Carranza abrió sus puertas el pasado fin de semana para sumarse a la oferta de entretenimiento en la capital mexicana, esto bajo la modalidad de drive in ofreciendo una alternativa de diversión al oriente de la ciudad, donde entre semana estarán ofreciéndose diversas funciones de cine y teatro, conciertos, lucha libre y diversas actividades que irán sumando experiencias a los asistentes acatando todas las medidas sanitarias vigentes y reguladas, garantizando la posibilidad de contagios a cero gracias a la comodidad y seguridad de mantenerse dentro del vehículo, desde donde se podrán disfrutar de una nueva forma de vivir el entretenimiento en esta nueva normalidad. El aforo por función es de 100 coches. Y las sorpresas no paran.







Las actividades esta semana prosiguen con la presentación del Grupo Help este sábado 26 de septiembre a partir de las 7 de la noche para rendir un sentido homenaje a los Beatles en todas sus etapas y hacer pasar al público de un momento único. ¡El Grupo Help! es un grupo tributo a los Beatles formado en 1986, en la Ciudad de México. Sus integrantes personifican a cada Beatle en vestuarios e instrumentos. Presentan un espectáculo basado en la obra de los Beatles. Con tres o cuatro actos; La Beatlemania (1963-1966), La Psicodelia (1967-1968), y el Fin (1968-1969). También presentan un cuarto acto que incluye a los Beatles como solistas. Los miembros del grupo son: Sergio Montero de Regil como John Lennon, Paco Montero de Regil como George Harrison, Marco Montero de Regil como Ringo Starr, Eduardo Arias González como Paul McCartney.







¡El Grupo Help! Ha tocado desde 1986. En noviembre de 1981, los tres hermanos: Paco, Marco y Sergio Montero, se disponían a escuchar por radio el maratón de "Los 25 años del rock" . Durante el programa tuvieron su primer contacto con la música de "The Beatles". Después de escucharlos, Paco dijo: Efectivamente, este es el mejor grupo del mundo". La vida de los Montero cambió y a partir de ese momento se dedicaron a conocer la obra del cuarteto de Liverpool.







Aún faltaban los instrumentos, pero el entusiasmo del grupo bastó para conseguirlos. Su primer nombre como grupo fue: "The Beatshoes". En 1985, vieron en una hostería a un grupo interprete de la música de los Fab Four, durante ello pensaron: "Nosotros podemos hacerlo mejor". Hablaron con el dueño del lugar quien les hizo su primera audición. El lugar estaba lleno, y el grupo que estaba no era malo. A pesar de que los hermanos Montero y Raúl estaban muertos de nervios, todo salió genial, fueron contratados y trabajaron ahí durante dos años haciéndose llamar "Shouts". Tocaron otros dos años en "La Casa del Canto" y en 1989 solicitaron una audición en el "Liverpool Pub". El Ing. Marco Hernández, quien los recibió, les pregunto: "¿¡Ustedes son el grupo Help!?", cosa que negaron; pero al ser contratados les dijeron: "Ustedes tienen cara de Grupo Help!", y el nombre fue adoptado.







Miles han sido las anécdotas del grupo en más de 25 años de trayectoria, entre ellas las visitas a Liverpool, Inglaterra, donde han podido tocar en "The Cavern", el mismo lugar en que lo hicieran los Beatles durante sus inicios. También grabaron su disco: ’Love is so easy’ en los estudios Abbey Road. Desde el 2007, invitaron a Jorge Ceballos a tocar con ellos por la necesidad de tocar canciones más elaboradas, que requieren más de cuatro músicos. Toca el teclado, las percusiones y en la canción "While my guitar gently weeps", hace el papel de Eric Clapton, al tocar la guitarra líder y reproducir el solo de esta canción. En 2009 invitaron al joven Manuel Negrete Arch a interpretar el papel de Paul McCartney como bajista. En enero de 2010 fueron a Suiza a presentar su show. En 2012 fueron de nuevo a Liverpool, Inglaterra en donde se presentaron 7 veces, incluyendo el famoso escenario de "The Cavern Club". En febrero de 2014 presentaron su show en el Hudson Theatre de la ciudad de Nueva York, para conmemorar los 50 años de los Beatles en América.







El Parque Deportivo Venustiano Carranza está ubicado en Sidar y Rovirosa s/n, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, Metro Candelaria. ¡Para esta semana, además del show de Help! se tienen previstos las siguientes películas:



Martes 18hrs - American Curious

Miércoles 18hrs - Ya veremos

Jueves 16hrs - Mirreyes vs Godínez

Viernes 16hrs - Cindy la regia

Sábado 15hrs - Una mujer sin filtro



Como ya se ha descrito, este formato surge como una iniciativa para contribuir a la vuelta paulatina a la normalidad y ofrecer al público la experiencia de un cine como hasta antes del Covid-19 se llevaban a cabo, pero acatando todas las normativas descritas en los manuales de los Sistemas de Salud de la CDMX y federales, a efecto de mantener la posibilidad de que los contagios estén en cero y procurar el bienestar y seguridad de todos los asistentes. La premisa es ofrecer al público una alternativa segura y confiable para que puedan disfrutar de opción es seguras para ’salir’ sin estar expuestos a contagios hasta que se encuentre una vacuna contra el COVID-19. El aforo por función es de 100 coches.







Los autocinemas en la ciudad son ya una realidad viable y Autocinema Llumcreativa El Parque lo constata. El Parque Deportivo Venustiano Carranza está ubicado en Sidar y Rovirosa s/n, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, Metro Candelaria. Boletos a la venta en la página www.cinemallum.com.mx