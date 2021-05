Grupo Holístico Dharma, celebrará su ceremonia para el Renacer, este 8 de mayo

El próximo 08 mayo.

Meditación y Medicinas para el Renacer





El Grupo Holístico Dharma, celebrará su ceremonia, Meditación y aplicación de Medicinas para el Renacer, el próximo 8 de mayo del presente año en curso, en una meditación a celebrarse en Jardines Cormoranes, ubicado por la zona de Pie de la Cuesta de este puerto de Acapulco, donde aplicará las medicinas: Miel Orgánica, (gotas para los ojos); Kambó, Rapé y Bufo Alvarius.



Para quienes quieran un tratamiento más completo, también podrán adquirir y tomar las medicinas extras: Xanga y Sananga.



Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa celebrada en un restaurante de la Costera Miguel Alemán de este puerto de Acapulco por Johan Ramírez, guía y facilitador del Grupo Holístico Dharma, quien durante el foro informativo estuvo acompañado de Yolanda ’armonizadora’, entre otros integrantes del mismo grupo.

Johan Ramírez, destaco que estas medicinas como Rapé, Sananga y kambó; son para las personas que buscan sanar y hayan agotado recursos económicos y espirituales y dijo:’ Son para quienes han agotado recursos médicos y no encuentran solución a sus problemas, es una alternativa, las medicinas sagradas tomarlas de manera responsable, y siempre por personal capacitado para que a través de la medicina encuentren las respuestas a eso que están buscando y también sanar problemas físicos, psíquicos y emocionales, para que encuentren la paz y puedan seguir disfrutando de la vida, en conclusión: Se trata del equilibrio de aquí y el ahora’.



La ceremonia iniciará a las 10 de la mañana y los interesados podrán apartar su lugar al teléfono 744 177 6813. Así mismo, para esta ceremonia, se debe preparar física y mentalmente la persona, por lo cual tres días, no debe consumir carnes rojas y puerco. Evitar harinas, azúcares y grasas. Alimentos condimentados, el consumo de alcohol, antidepresivos y drogas. Deberá realizar un ayuno de 8 horas, previo, donde solo consumirá agua natural.



Para la ceremonia se pide llevar una botella de agua de 3 litros, tapete para yoga o toalla de alberca, rollo de papel higiénico, sandalias y cambio de ropa.

La ceremonia tiene un costo de recuperación de 800 pesos y si deseas las medicinas extras se incrementa a 1 mil pesos por persona.



El investigador Johan Ramírez al hablar de las vacunas y la aplicación de medicina ancestral de la Sananga y Kambó dijo: ’La primera es un colirio que se aplica en los ojos. Para su aplicación se preparan las personas a través de ejercicios de respiración para calmar mente cuerpo y espíritu y de ahí la aplicación de la medicina sananga –continuó- la cual es del amazonas es de un árbol que se llama tabernaemontana undulata kolovoza es un extracto ,es un colirio que va en los ojos dicen los grandes maestros viracochas que tiene un poder sobre el espíritu la mente y el cuerpo lo usaban mucho los cazadores para ver más en la noche para tener sueños lúcidos en el astral y tener más potencia física y así quitar problemas de cataratas astigmatismo miopía etcétera’.

En cuanto al Kambó está procede de la selva del Amazonas y se extrae de una ranita phyllomedusa bicolor de la cual se recolecta su sudor, no se afecta ningún animalito.



Al contrario, se les cuida y esta sustancia usada por milenios por nuestros ancestros, para potencializar nuestras defensas y las capacidades físicas a su máximo esplendor despertando así las facultades adormecidas de nuestro cuerpo, los poderes psíquicos, desarrollando más sensibilidad al oído al olfato a la vista y dijo: ’La sananga es el dúo perfecto para el cazador o el guerrero para el despertar de la conciencia.

El rapé es tabaco con un poquito de hierbas maceradas para subir la energía y depurar el cuerpo físico de toda larva de baja vibración o energías de baja vibración.



Al hablar de la Xanga, comentó que esta es una mezcla que combina la molécula orgánica del DMT (también llamada ’La Molécula Espiritual’) con plantas medicinales.



La dimetriltriptamina (DMT) es una sustancia visionaria, el enteógeno más potente conocido hasta el momento. No causa dependencia ni adicción, al contrario, quita toxicomanias y promueve una liberación espiritual. Su dinámica es muy agradable, no genera náuseas o malestares.