Grupo IPS Obtiene premios internacional en Gestión de Calidad Humana y Responsabilidad Social

• Esta corporación mexicana de seguridad privada, basa su éxito en construir una cultura empresarial de cercanía y entendimiento humano con su personal: Armando Zúñiga



Además de ser la primera empresa de seguridad privada certificada dentro de Great Place to Work México (GPTW), en el año 2020, Grupo IPS obtuvo el 5to lugar en el ranking de las grandes empresas.



Esto, significa ’un honor al compartir la categoría con varios de nuestros clientes y empresas trasnacionales, como es el caso del 1er lugar: DHL Express México’, detalló el presidente y fundador Armando Zúñiga Salinas.



Explicó que el Grupo IPS –en un sector tan complicado-, logró certificarse porque desde su fundación ha sido muy disruptiva, pues va aprovechando los principales inconvenientes que tiene el medio para revertirlos y hacer de ellos una ventaja competitiva.



El también representante formal de las empresas de seguridad privada al coordinar a las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), expuso que el Grupo IPS lleva dentro del sector 26 años. ’Desde nuestra fundación, nos hemos enfocado en permear valores en cada uno de nuestros empleados. Ahora hacemos aún más presente ese compromiso, con la aplicación de la cultura en Responsabilidad Social Empresarial y con una visión y misión bien definidas’, precisó.



Zúñiga Salinas, quien también ocupa la presidencia de COPARMEX CDMX, refirió –en entrevista- que es de vital importancia garantizar calidad y profesionalismo para satisfacer las necesidades de clientes usuarios de los servicios y también la satisfacción del cliente interno (empleados), administrando en tiempo y forma sus prestaciones sociales, nóminas y equipos.



’Estamos orgullosos de nuestra filosofía con propósito humano, de dónde se deriva nuestra filosofía hacer feliz a nuestra gente, caminamos hacia ser la mejor empresa de seguridad privada para trabajar. Si cuidamos de nuestros colaboradores, ellos cuidarán a nuestros clientes’, enfatizó.



La Historia



La historia –desde la óptica de su propio fundador-, describe que, al haber empezado como guardia de seguridad, conoció perfectamente los problemas que se viven: maltratos, falta de prestaciones básicas, entre otros.



Entonces, fue así como hace 25 años se empezó a construir una cultura humana basada en el buen trato y reconocimiento a los guardias, donde lo primero que se implementó fue el cambio del nombre despectivo de ’guardia’ por el de TSP (Técnico en Seguridad Patrimonial).



’Además de iniciar con el programa ’TSP del Mes’, después ’Club de la Excelencia’, para posteriormente llegar a uno más ambicioso: la rifa una casa a fin de año, con el paso del tiempo, Grupo IPS ha puesto en marcha más de 20 programas de reconocimiento y motivación’, resaltó Zúñiga Salinas.



Refirió que después de 20 años de cultivar esta cultura, es en los últimos 5 años donde se han logrado resultados tales como la certificación GPTW y CRESE, una norma en el Sistema de Gestión de Calidad Humana y Responsabilidad Social de las empresas que busca la humanización o el amor a las personas en el mundo del trabajo.



Agregó que en el plano de los negocios, Grupo IPS ha logrado fortalecer su presencia a nivel nacional brindando servicios de Técnicos en Seguridad Patrimonial (oficiales de seguridad), convirtiéndose así en una empresa líder dentro de sectores como el bancario, financiero, automotriz, de telecomunicaciones, alimentos, etc.



Además, indicó que adicionalmente, Grupo IPS adquirió la firma de tecnología tiLatina, que se dedica a los servicios de seguridad electrónica como GPS y alarmas, y que cuenta con una plataforma propia, sumando también a Grupo MOSEG, que brinda servicios de seguridad con oficiales armados en las modalidades de intramuros, custodia de bienes, valores, personas.



El líder empresarial, expuso con orgullo que en base al trabajo coordinado, arrancarán el servicio de traslado de valores con vehículos blindados para el primer semestre de 2021.



’Desde hace 3 años –destaca-, Grupo IPS inició su expansión internacional empezando con IPS en Perú y la firma tiLatina en Chile y Costa Rica, teniendo como meta conquistar una mayor porción del mercado latinoamericano de la seguridad privada en los próximos años, como una firma 100% mexicana. El éxito de Grupo IPS se basa en construir una cultura empresarial de cercanía y entendimiento humano con su personal’, subrayó.



Armando Zúñiga Salinas acotó que ’la confianza del colaborador se genera desde antes de colocarlo en su puesto de trabajo. La estrategia consiste en intervenir desde la bienvenida al colaborador, su alineación estratégica con la cultura IPS, los procesos de comunicación desde y hacia sus líderes, hasta la remuneración de sus servicios, siendo éste el rubro que, generalmente, afecta de forma negativa los índices de rotación en las empresas del sector’, inscribió.



Mención aparte



Cabe señalar que GTPW es una certificación a nivel internacional, firma líder en consultoría en temas de capital humano con especialización en transformación cultural, medición de clima, a través de una metodología basada en alta confianza.



Inclusive, la certificación de Great Place to Work® aprovecha 30 años de investigación para medir el estado actual de la cultura en el lugar de trabajo y mostrar cómo se compara con los mejores del mundo.



Además, líderes de negocios e investigadores confían en las mediciones de Great Place to Work®. La investigación anual que realiza, se basa en información recolectada y representa a más de 10 millones de empleados en 50 países, y a alrededor de 6000 organizaciones que varían en tamaño, industrias, madurez y estructura.