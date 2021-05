Grupo Modelo y AB InBev invitan a startups mexicanas a participar en Aceleradora 100+ y obtener hasta 100 mil dólares para transformar su cadena de suministro.



· Aceleradora 100+ brindará a las startups ganadoras mentoría, entrenamiento y hasta 100 mil dólares para implementar un programa piloto



· Este año se suman a esta iniciativa como aliados financieros a nivel global The Coca Cola Company, Colgate-Palmolive y Unilever.



· Las startups mexicanas interesadas en participar pueden inscribirse hasta el 31 de mayo en https://www.100accelerator.com/



Ciudad de México, México. 6 de mayo de 2021.- A través de Grupo Modelo, AB InBev lanzó una convocatoria a startups mexicanas para participar en Aceleradora 100+, incubadora global que fondea a startups de todo el mundo en proyectos de innovación sustentable en la cadena de suministro, y a la que este año se ha sumado el financiamiento de grandes aliados como The Coca Cola Company, Colgate-Palmolive y Unilever.



Los emprendedores seleccionados serán parte de un proyecto inigualable que les brindará mentoría, entrenamiento y hasta 100 mil dólares para implementar un programa piloto en la cadena de suministro de AB InBev, que nos permita alcanzar un futuro más verde y un mundo mejor. Las startups mexicanas interesadas en participar pueden inscribirse hasta el 31 de mayo en https://www.100accelerator.com/



’Para Grupo Modelo la sustentabilidad va más allá del negocio y por ello trabajamos en soluciones innovadoras que garanticen el cuidado del medio ambiente. A través de Aceleradora 100+ apoyamos el talento y el emprendedurismo de los jóvenes mexicanos, a través de proyectos ambiciosos para mejorar nuestra cadena de suministro en 5 categorías: Empaque circular, agricultura sostenible, gestión del agua, acción climática y reciclaje’, mencionó Carolina García, Gerente de Sostenibilidad de Grupo Modelo.



Aceleradora 100+ fue lanzada por AB InBev a nivel global en 2018 y busca resolver los desafíos de su cadena de suministro en estas cinco categorías. En dos años, el programa ha acelerado a 36 empresas en 16 países y ha recaudado más de 200 millones de dólares para impulsar el cambio mundial hacia soluciones y negocios sostenibles y responsables.



’En Grupo Modelo queremos innovar de la mano de jóvenes emprendedores mexicanos, así como soñar a lo grande con ellos y construir juntos un mundo mejor. El talento de los jóvenes y la suma de esfuerzos con empresas globales como The Coca Cola Company, Colgate-Palmolive y Unilever, es muestra de que la acción colectiva es clave: ninguna empresa u organización puede resolver en solitario los desafíos de sostenibilidad que enfrenta el planeta’, añadió.



Grupo Modelo busca así trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU mediante metas concretas: Crear e implementar prácticas sostenibles y eficientes que garanticen la calidad y disponibilidad del agua; ayudar a los agricultores a producir cosechas sostenibles y de calidad a través de ciencia, tecnología y financiamiento; mejorar la producción, manufactura y operación logística con el soporte de energías limpias; e innovar en etiquetado sin comprometer al medio ambiente.



Grupo Modelo y AB InBev refrendan su compromiso con el talento mexicano, así como su propósito de construir un mundo mejor en el que todas las personas gocen de un medio ambiente sano, calidad de vida y disponibilidad de los recursos naturales que les sean necesarios. Ambas compañías continuarán liderando iniciativas del sector privado por el bienestar de México y de las comunidades donde operan.