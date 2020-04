Grupo político de Añove detrás de la guerra sucia contra Adela Román

Acapulco, Gro.- Operadores políticos del senador priísta Manuel Añorve Baños patrocinan movilizaciones contra el gobierno municipal que encabeza Adela Román Ocampo, según versiones de vendedores ambulantes convocados el pasado viernes.



"Nos ofrecieron doscientos pesos para participar en el bloqueo que se hizo la Costera, en el asta bandera de playa Papagayo, nos dijeron que estaría Adela entregando apoyos; el señor José Luis Ávila Vazquez mandó el dinero pero no alcanzó para todos, pero sí logramos que nos apuntaran para los apoyos que van a entregar en el Ayuntamiento", dijo una mujer que participó en la movilización.



Los que bloquearon la vialidad el viernes en la mañana no todos son vendedores ambulantes de la playa, también se sumaron hay parianeros, meseros, gente que renta toldos y sillas, otros más se dedican a la renta de bananas y motos acuáticas.



Esteban Valdeolívar es otro de los operadores que participa en la guerra sucia contra Adela Román; éste fue quien "negoció" con "francotiradores" que se dicen periodistas y líderes de opinión en redes sociales para viralizar un video que le ofrecieron para hacer creer a la opinión pública que la alcaldesa huye de Caleta, cuando se retiraba después de dialogar con prestadores de servicios.



Ahora preparan un bloqueo para este lunes con taxistas y camioneteros de rutas alimentadoras que operan en colonias del anfiteatro y de la periferia. El objetivo es colapsar la Costera Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc, con el argumento de que las medidas preventivas contra el Coronavirus ha provocado que la gente no haga vida social y en consecuencia no tienen ingresos por falta de pasajeros.



Según versiones de trabajadores del volante, los están convocando a nombre de Abimael Salgado con el compromiso de que tendrán el beneficio de obtener permisos gratuitos y cancelación de multas por parte de la delegación de Transportes donde despacha el añorvista Juan Barrrios.