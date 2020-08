Grupo Salinas insulta a periodista que denunció muerte de cajera obligada a trabajar con Covid 19 pero confirma hecho.

Tristán Canales Najjar, representante legal de Grupo Salinas, propietario de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca confirmó que una cajera de la institución bancaria murió de Covid 19 junto con su madre tras ser obligada a trabajar pese a que había solicitado confinamiento para tratar su enfermedad y evitar contagiar a su mamá.



Sin negar la causa de la muerte de la que llamó como "colaboradora" y sin refutar los hechos que aparecieron publicados en El Universal por la periodista Sabina Berman,

Tristán Canales Najjar sin decir si la empresa pagará algún tipo de indemnización a la familia de la víctima, envió una carta al rotativo en la que se limitó a acusar a la informadora de "mercenaria" atribuyendo la publicación del reportaje como una acción revanchista por haberle quitado su programa de televisión.





"A decir verdad, sus programas siempre fueron mediocres y de poco interés para la audiencia, motivo por el cual fue necesario prescindir de sus servicios. En vista a su actitud hoy, fue un error que su salida no haya tenido lugar antes’, refiere la carta de Canales Najjar.

Pese a que en la misiva de 10 párrafos los uso para insultar a Sabina,

Tristán Canales Najjar jamás desmintió la historia de una humilde cajera de Banco Azteca que por miedo a contagiar a su madre o hijos solicitó permiso para confinarse al inicio de la Jornada Nacional de San Distancia lo que se forma criminal le fue negado porque ’el Grupo no cierra’,lo que provocó su muerte y la de su mamá.

A esta carta,Sabina contestó :



’En tu réplica, mencionas como medidas sanitarias el gel anti-bacterial y el cubre-bocas. Me asombra que no comprendas las circunstancias de la mayoría de los trabajadores del Grupo. El momento donde corren mayor peligro es en el viaje a los espacios laborales a bordo del transporte público. Acá inserto una buena idea: ¿por qué no el Grupo les procura el transporte diario?’



’Termino señalándote algunos detalles. En todo tu escrito no refutas nada sustantivo de mi texto: das por buenos los dichos y los hechos del Grupo y te agradezco tu sobriedad en ello. (…) Por último me detengo en una omisión tuya, más grande que el Océano Atlántico. Ni una sola vez en tu larga carta te dueles por la muerte de la cajera de Banco Azteca ni por la muerte de su madre ni por la orfandad de sus hijos. Ya no digamos que les hubieras ofrecido a esos dos pequeños una beca para su manutención y estudios.’, finaliza la respuesta de la escritora.