Grupo Universidad nos volvió a robar la esperanza a fundadores de Morena

Hace 2 años y por insistencia del máximo líder nacional de Morena, pidiendo que confiáramos en él, la militancia, los que construimos al partido desde sus cimientos y sin estar de acuerdo, apechugamos la "pragmática" decisión de entregar la mayoría de candidaturas a diputados locales y federales a personas ajenas al partido con el pretexto de que era la opción para asegurar la mayor votación posible.



El resultado hoy es que ese grupo al que se entregó el partido en bandeja de plata, es señalado por el delito de enriquecimiento inexplicable y la UIF les tiene congeladas cuentas en dólares por el equivalente a más de 3 mil 500 millones de pesos, denunciándolos por los delitos de presunto lavado de dinero y asociación delictuosa.

Hoy en 2020 y estando en juego las 84 alcaldías, una vez más los intereses más mezquinos y oscuros han operado para volver a dejar fuera de toda posibilidad a muchas de las bases y los militantes con la intención de entregar lo que queda de Morena a esos mismos presuntos delincuentes que también tienen secuestrada la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH), siendo un coto de poder político cancerígeno para la más importante institución superior pública del estado.



¿Para eso construimos a Morena en Hidalgo?



¿La verdadera militancia, la que fundó este partido, y los auténticos morenistas que se han ido adhiriendo a lo largo de los años se quedarán sentados viendo pasivos cómo se les despoja nuevamente de lo que por derecho les corresponde?



¿Cuánta será suficiente humillación?



¿Qué más se requiere para hacer que la indignación logre activarnos y digamos basta?



¿Podrá más la tibieza timorata y la cobarde complicidad?



Si en realidad creemos en la máxima obradorista de "No mentir, no robar y no traicionar”, no podemos fallarle a los electores que nos dieron su confianza cuando pedimos el voto para el compañero presidente, o también seremos cómplices omisos y sin agallas.



Estos son tiempos de decisiones de hombres y mujeres libres y dignos.



Manuel E. Aranda Montero

Militante fundador de Morena.